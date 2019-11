Nel pomeriggio di oggi Achille Lauro ha pubblicato il video di '1990', brano già diffuso su tutte le piattaforme di streaming a partire dallo scorso 25 ottobre, che segna l'inizio di una nuova fase musicale per il cantautore nato a Roma proprio nel primo anno dell'ultimo decennio del secolo scorso.

Achille Lauro pubblica il video ufficiale di '1990'

"Verso la fine del 2017, poco dopo aver scritto 'Rolls Royce' e la maggior parte dei testi di '1969', i ricordi d'infanzia e della mia adolescenza mi hanno portato alla mente le sonorità degli anni novanta e la musica dance.

È così che all'inizio del 2018 abbiamo scritto il primo pezzo ispirato a ‪La Bouche", aveva infatti dichiarato l'artista in una lettera aperta alla stampa, in cui lo scorso 27 settembre aveva iniziato ad anticipare il mood della sua prossima fatica discografica.

Lauro ha voluto accompagnare la pubblicazione del video ufficiale del brano con un messaggio forte e diretto, relativo alla libertà di espressione ed al superamento dello stereotipo del machismo – argomento che porta avanti ormai da diversi anni – che ha ricevuto sin dai primi istanti molti apprezzamenti sui social.

Achille Lauro: 'La stupida epoca dove si doveva ostentare di essere uomo è finita'

Secondo qualcuno le parole dell'autore di 'Occhiali da Donna' sarebbero da intendere, almeno in parte, anche come una risposta ad alcune voci – che circolano da anni ma in realtà sono del tutto prive di fondamento e consequenziali solo ed esclusivamente al look di Achille Lauro – su una presunta omosessualità dell'artista, ulteriormente alimentate negli scorsi giorni dalla diffusione di uno scatto in cui il cantante si è fatto volutamente immortalare mentre bacia sulle labbra il suo storico amico e collaboratore Boss Doms.

Queste le parole del cantante romano: "La stupida epoca dove si doveva ostentare di essere 'uomo' è finita. È giunto il tempo dove ognuno può essere ciò che vuole. La moda non esiste. Tacchi a spillo e le tipe mi cadono ai piedi".

Difficile dargli torto, almeno a giudicare dalla significativa percentuale di apprezzamenti femminili presenti tra i commenti del post che annuncia il video di '1990'.

Da Michael Jackson a Britney Spears

Il video è ambientato in quella che sembra essere la stanza di un adolescente degli anni '90, e sono tantissimi i riferimenti all'ultimo decennio del '900 presenti nel corso di tutta la clip, da Michael Jackson a Britney Spears, passando per le copertine di Playboy, solo per citarne alcuni.

Il pezzo è stato prodotto dal solito Boss Doms, in collaborazione con Gow Tribe. Achille Lauro ha curato in prima persona la direzione artistica del progetto, assieme a Nicolò Cerioni.