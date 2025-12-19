In questi giorni sul web si sta parlando molto di Alfonso Signorini e dell'inchiesta di Fabrizio Corona sulle presunte avances del conduttore ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Una protagonista della scorsa edizione, Helena Prestes, ha deciso di schierarsi pubblicamente dalla parte del presentatore con un messaggio che ha pubblicato sul suo profilo di X: la modella ha ricordato a tutti i suoi follower che per ora non ci sarebbero prove certe contro Signorini, quindi, prima di condannarlo, gli si dovrebbe portare più rispetto.

Lo sfogo social di Helena

Di recente molti ex concorrenti del Grande Fratello si sono esposti su quello che in rete è stato ribattezzato il "caso Signorini", alcuni sono andati contro il conduttore e altri lo hanno difeso.

Tra questi ultimi c'è Helena, che il 19 dicembre ha voluto spendere qualche parola d'affetto nei confronti dell'uomo che solo un anno fa ha raccontato la sua vita all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Prima di condannare Alfonso Signorini, ricordiamolo: nessuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche. Una carriera non si cancella con il gossip, anzi merita rispetto", ha scritto la modella su X probabilmente consapevole del fatto che le sue parole avrebbero diviso i suoi follower tra chi la pensa come lei e chi è del parere opposto.

Prima di condannare #AlfonsoSignorini ricordiamolo: nessuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche. Ha scelto la via legale e il silenzio, non la rissa social. Una carriera non si cancella con il gossip. Anzi merita rispetto. #iostoconalfonsosignorini… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) December 19, 2025

I commenti dei fan su X

Sotto al messaggio che Helena ha pubblicato su X il 19 dicembre, si possono trovare sia i commenti di chi concorda con lei su Signorini che quelli di chi avrebbe preferito che fosse rimasta in silenzio su questo delicato argomento.

"Brava, i processi si fanno in Tribunale e non sui social", "Ti ammiro, ci vuole coraggio a scrivere questo", "Non potevi restare in silenzio su un tema così grave?", "E se fosse tutto vero?

Al tuo posto avrei taciuto", "Bisogna sempre essere garantisti", "Non si giudica senza sapere, hai ragione", "Perché lo difendi a priori?", "Analisi perfetta", "Una carriera non rende una persona intoccabile", "Fatti gli affari tuoi", "Non immischiarti in cose più grandi di te", "Basta difendere a spada tratta i tuoi amici", "Cosa te ne frega dell'abuso di potere quando puoi avere copertine su Chi e trattamenti di favore nei programmi Mediaset, giusto?", si legge sui social in queste ore.

Dubbi sul futuro del Grande Fratello Vip

Il polverone che si è alzato su Alfonso Signorini dopo l'inchiesta di Fabrizio Corona, potrebbe costargli la conduzione del Grande Fratello Vip.

Secondo indiscrezioni ancora tutte da confermare, infatti, i vertici Mediaset si sarebbero presi un po' di tempo per decidere se riconfermare il direttore alla guida dell'edizione Vip in partenza a marzo oppure se sostituirlo: nel caso si propendesse per questa strada, il nome più accreditato sarebbe quello di Ilary Blasi.