Questa sera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo, giunto quest’anno alla sua 70^ edizione e trasmesso in prima serata su Rai Uno. Questa serata è dedicata alle cover e agli storici brani del Festival più importante della musica italiana.

Le anticipazioni sulla 3^ puntata di Sanremo 2020

La scaletta e le anticipazioni a riguardo della puntata di questa sera, sono state annunciate durante la conferenza stampa svoltasi questa mattina e presentata da Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, e Alketa Vejsiu, nota conduttrice in Albania.

Questa sera calcheranno il palco dell’Ariston tutti i 24 artisti in gara, che si sfideranno cantando cover dei brani più popolari della storia del Festival di Sanremo. Quasi tutti i big saranno affiancati da un super ospite con cui duetteranno.

Sanremo 2020: le esibizioni della terza serata

Aprirà la terza serata del Festival di Sanremo Michele Zarrillo, che intonerà con Fausto Leali "Deborah". Seguiranno la cover di Junior Cally e i Viito, che presenteranno "Vado al massimo", e il duetto di Marco Masini e Arisa, che intoneranno "Vacanze romane".

Salirà successivamente sul palco il giovane Riki che, affiancato da Ana Mena, canterà "L'edera'", anticipando il duetto di Raphael Gualazzi e Simona Molinaro, che si esibiranno con il brano "E se domani".

Anastasio, ex concorrente di XFactor, duetterà con PFM e canterà "Spalle al muro", mentre Levante interpreterà lo storico brano "Si può dare di più".Toccherà poi ad Alberto Urso e Ornella Vanoni, che intoneranno "La voce del silenzio" e lasceranno successivamente spazio al duetto di Elodie e Aeham Ahman, che presenteranno "Adesso tu", e alla coppia Rancore e Dardust, che canteranno uno dei maggiori successi di Elisa, "Luce".

I Pinguini tattici nucleari si esibiranno con "70 volte", un medley di brani del Festival, mentre Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi canteranno "Ti regalerò una rosa". Giordana Angi, affiancata da Solis String Quartet, canterà "La nevicata del '56", mentre Le Vibrazioni duetteranno con i Canova e presenteranno il brano "Un’emozione da poco". Diodato e Nina Zilli presenteranno sul palco dell’Ariston lo storico brano "24mila baci", a cui seguirà l’esibizione di Tosca e Silvia Perez Cruz, che canteranno "Piazza Grande", e Rita Pavone e Amedeo Minghi, che si esibiranno con il brano intitolato "1950".

In chiusura si esibiranno: Achille Lauro e Annalisa con il brano "Gli uomini non cambiano", Bugo e Morgan con "Canzone per te", Irene Grande e Bobo Rondelli con il brano "La musica è finita", Piero Pelù con "Cuore matto", Paolo Jannacci e Francesco Mandelli con il brano "Se me lo dicevi prima", Elettra Lamborghini e Myss Keta con la canzone "Non succederà più" e Francesco Gabbani con "L'italiano".