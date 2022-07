Il Piper, situato a Sellia Marina nel catanzarese, ha fatto da cornice alla settima selezione per l’accesso alle finali regionali calabresi di ‘Una ragazza per il cinema’. Si tratta di un concorso che premia le miss non solo per la loro bellezza, ma anche per il ballo, il portamento, il canto e la recitazione.

La kermesse è stata organizzata da Massimo Spanò, agente regionale per la Calabria. Sono state 14 le ragazze che hanno partecipato di fronte a una numerosa platea. Alla fine dell'evento sono state consegnate tre corone e fasce come pass per la finale regionale calabrese e due fasce per la serata.

A settembre è prevista la finale nazionale presso il Teatro Antico a Taormina, in Sicilia.

Le tre vincitrici

Ad aggiudicarsi la corona e la fascia per l’accesso alle finali regionali sono state tre ragazze.

Alessandra Bono, studentessa del liceo delle scienze umane. Secondo la ragazza, la dizione è molto importante perché permette di andare avanti nel campo della recitazione e, infatti, le piacerebbe entrare nel mondo del Cinema.

Corona e fascia anche per Maria Pia Camporato, studentessa con passione per la moda e ambizione di divenire un’attrice. In particolare la miss ha affermato che questo concorso le sta permettendo di crescere.

Alessia Barberio è la terza ragazza dell’evento che si è qualificata per la finale regionale.

Ha sottolineato, nel corso della serata, che vorrebbe intraprendere la strada del cinema, ma anche che lo studio è molto importante, avendo l’obiettivo di diventare una professoressa di italiano.

Due le fasce consegnate per la serata a Silvia Felicetta ed Erica Romeo.

La prima ha raccontato che sfila da circa un anno e mezzo.

La giovane catanzarese vuole divenire un pilota d’aereo e ha dichiarato che andare a Taormina rappresenterebbe una grande esperienza di crescita. Si è poi detta convinta che nella vita bisogna mettersi sempre in gioco. Aspira, inoltre, ad intraprendere il percorso da attrice o modella.

Erica, invece, 14enne ha affermato di voler proseguire con gli studi per poter divenire una pediatra, in quanto ama i bambini.

La ragazza ha anche l’ambizione di diventare una modella d’alta moda.

Le altre partecipanti

Hanno preso parte alla serata altre nove ragazze. Nicole Cristofaro, studentessa che ha dichiarato di aver scelto il concorso perché non riguarda soltanto la bellezza e ha trovato una "famiglia", sottolineando che le miss sono molto legate tra loro. Si è definita come una persona ambiziosa con l’obiettivo, un giorno, di essere un chirurgo.

Drusiana Caputo, 22enne di Lamezia Terme, ha scelto di aprirsi, raccontando che è stata vittima di bullismo da piccola ed essere stata lasciata dal ragazzo dopo oltre un anno per un problema di malattia che ha riscontrato. Sfilare, secondo lei, fa accrescere l’autostima.

Asia Esposito, studentessa presso il liceo artistico, ha affermato di scrivere molto e le piacerebbe diventare una stilista. Arianna Aricò, di Siderno nel reggino ha, invece, sottolineato come la moda è stata da sempre una grande passione, inoltre insegue l’obiettivo di diventare igienista dentale. Jessica Cerminara ha espresso il proprio il proprio desiderio di entrare nel Reparto Investigazioni Scientifiche. È nata per caso la decisione di partecipare al concorso ‘Una ragazza per il cinema’. Chiara Ieraci si è definita una sognatrice, spiegando che da quando prende parte a questa kermesse, ha affermato di credere di più nell’amicizia. Angela Viscomi ha evidenziato la propria felicità nel partecipare all’evento perché si tratta di un concorso che premia la personalità e le ha permesso di conoscere molte persone.

Rosalba Modafferi ha affermato che nella vita di tutti i giorni persegue lo scopo di laurearsi in Economia e Marketing; d’altra parte le piacerebbe recitare, in modo particolare a teatro.

La giuria

La serata è stata presentata da Tania Romeo, attrice e regista.

Fra i giurati presenti il giornalista Luigi Comi, il regista e stuntman Angelo Chiarella, Ilaria Tomaselli che prese parte alle finali nazionali di Miss Italia nel 2002 (quando a vincere fu Eleonora Pedron) e Sofia Vona che, invece, partecipò alle finali nazionali di ‘Una ragazza per il cinema’ nel 2020.