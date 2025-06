Il ritorno di uno dei personaggi cinematografici più controversi e amati del Marvel Universe è ufficiale: Jon Bernthal vestirà nuovamente i panni di Frank Castle, alias The Punisher, nel prossimo film Spider-Man: Brand New Day. L’annuncio, arrivato oggi 21 giugno 2025, ha sorpreso i fan del MCU e del lato più cupo dei fumetti Marvel. L’iconico antieroe farà il suo ingresso nella prossima pellicola centrata su Peter Parker, promettendo un cambio di tono e una narrazione più intensa.

Un incontro esplosivo: Spider-Man e Punisher

Il film, prodotto da Sony in collaborazione con Marvel Studios, vedrà Tom Holland tornare nel ruolo di Spider-Man, affiancato da Jon Bernthal che, dopo la sua interpretazione acclamata nella serie Netflix The Punisher riprende il personaggio con una nuova carica drammatica.

L'ultima volta che i fan Marvel hanno visto Bernthal nei panni di The Punisher è recente, visto che è apparso nella serie tv Daredevil: Born Again. Secondo le prime anticipazioni, il prossimo film sull'uomo ragno esplorerà il contrasto morale tra i due protagonisti: il giovane Peter, guidato da ideali e compassione, si scontrerà con il metodo brutale e senza compromessi di Frank Castle.

Una dinamica che promette scintille e profondità narrativa.

Da ricordare che alla fine di Spider-Man: No Way Home, Peter Parker si ritrova completamente solo: per salvare il multiverso, chiede a Doctor Strange di cancellare ogni ricordo della sua identità. Il prezzo è altissimo: MJ, Ned e tutti coloro che lo amavano dimenticano chi sia. Il film si chiude con un Peter maturo e solitario, che abbandona la tecnologia Stark e cuce da solo il suo nuovo costume, pronto a ricominciare da zero come un eroe anonimo in una New York fredda e indifferente.

Spiderman: Brand New Day, un cast d’eccezione per una nuova fase

Oltre a Holland e Bernthal, torneranno Zendaya nei panni di MJ e Jacob Batalon come Ned, mentre si unirà al cast Sadie Sink, con un ruolo ancora tenuto segreto. Dietro la macchina da presa ci sarà Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers, già noti per aver plasmato le avventure precedenti di Spider-Man. Le riprese inizieranno a breve nel Regno Unito, con uscita prevista per l’estate 2026.

L’apparizione di Castle nel film non sarà una semplice comparsata. Bernthal ha confermato che il suo personaggio sarà centrale nella trama e, secondo indiscrezioni, Marvel starebbe già lavorando a un progetto standalone sul Punitore, con l’attore coinvolto anche nella scrittura. “Tornerò solo se potrò essere fedele alla vera natura di Frank Castle”, ha dichiarato Bernthal in un’intervista, lasciando intendere che il tono sarà adulto, crudo e senza compromessi.