Silvia Bruno interpreta Agata Puglisi nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, un personaggio in piena evoluzione: dalla Sicilia a Milano, dalla dolcezza all’indipendenza. L’attrice agrigentina, con esperienze teatrali e televisive, porta nella soap una freschezza genuina e una determinazione che riflettono la sua formazione e il suo amore per la recitazione. In questa intervista a Blasting News l'attrice parla del personaggio di Agata, delle sfide che la attendono nel grande magazzino, ma anche di come la giovane attrice vive il set, la novità della stagione e il pubblico che la segue.

Silvia Bruno: 'Di Agata mi piace tantissimo la determinazione, la curiosità e lo spirito critico'

Agata Puglisi è arrivata da poco alla Galleria Milano Moda ma ha grandi ambizioni: come descriverebbe la sua evoluzione in questa stagione 10?

'In questa decima stagione vedremo un’Agata molto più cresciuta e più consapevole. Diventerà un po’ la leader del gruppo'.

Quali sono gli aspetti del carattere di Agata che più le piacciono e quali quelli che invece vorrebbe vedere cambiare o maturare?

'Di Agata mi piace tantissimo la determinazione, la curiosità e lo spirito critico. Dovrebbe credere un po’ più in se stessa'.

Lei è originaria della Sicilia e ha vissuto un trasferimento per la carriera: in che modo trova analogie fra questa sua esperienza e quella del personaggio?

'Anche io, come Agata, mi sono dovuta trasferire lontana dalla mia terra per studiare e lavorare. E come lei all’inizio affrontavo le cose un po’ in punta di piedi, poi grazie alle persone conosciute nel mio percorso e alle esperienze fatte ho iniziato a sentire Roma come una nuova casa dove poter star bene e dove poter costruire il mio futuro. Per questo è stato bello poter raccontare il trasferimento di Agata e la sua crescita perché mi ricordano in parte una fase della mia vita'.

'Studio le scene nel weekend ma imparo le battute bene il giorno prima di girarle'

Sul set di una soap daily come Il Paradiso delle Signore, i ritmi sono serrati: come si prepara Silvia Bruno per mantenere concentrazione, energia e credibilità?

'Sì, i ritmi sono serratissimi, io cerco di affrontare il set con calma. Perché quando si corre, mantenere il focus e una calma per me è indispensabile. Studio le scene nel weekend ma imparo le battute bene il giorno prima di girarle. Sicuramente la connessione che si è creata sul set con tutti i miei colleghi mi aiuta molto. E, nei periodi in cui giro, la sera dormo'.

Agata vive anche nuove relazioni e dinamiche personali (“Angeli del Fango”, un nuovo legame con Mimmo): può anticiparci cosa vedremo sul fronte sentimentale e professionale?

'Sì quest’anno Agata vivrà esperienze molto significative per la sua crescita. Condividerà queste esperienze con alcuni personaggi e si legherà in particolare modo a Mimmo.

Vedremo quindi la nascita di un amore sincero e la sperimentazione di un sentimento nuovo per lei. Spingendosi oltre la propria comfort zone Agata capirà anche chi vuole diventare e cosa la rende davvero felice'.

Per i fan che la seguono sui social e fuori dal set: qual è il messaggio che vorrebbe far passare attraverso Agata?

'Nella vita bisogna muoversi, sbagliare, ritentare e magari sbagliare di nuovo. Ma soltanto provando, s’impara e si cresce. E, Agata, seppur con qualche errore, nel suo percorso al Paradiso non è stata mai ferma ma ha sempre smosso delle acque. Non ha mai preso una posizione neutrale, si è sempre schierata. Questo penso sia un messaggio bellissimo trasmesso dal mio personaggio'.