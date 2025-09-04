I Radiohead hanno rotto un silenzio durato sette anni con un annuncio inaspettato: una serie di concerti in Europa e nel Regno Unito per l'autunno. La band britannica, nota per le sue mosse imprevedibili, ha comunicato il ritorno sul palco con un'email stringata, confermando le voci che circolavano da giorni tra i fan della band.

Il tour europeo e le date in Italia

Il tour si concentrerà solamente in cinque città europee e ci saranno più repliche per ogni data. In Italia, i Radiohead hanno scelto Bologna e si esibiranno a novembre nella cornice dell'Unipol Arena di Bologna con quattro date, 14, 15, 17 e 18 novembre.

Sette anni di distanza dagli ultimi concerti e un'attesa che è finita. Tanta sorpresa, comprensibile, tra i fan della band di Thom Yorke.

Non solo italia: le altre tappe del tour toccheranno altre città come Madrid, da dove inizierà il tour il 4 novembre, Londra, Copenaghen e Berlino, dove si chiuderà la tournée a inizio dicembre. Terranno in totale venti concerti in tutto, che si terranno in spazi al chiuso. Per combattere il fenomeno bagarinaggio, piaga molto diffusa negli ultmi anni per gli eventi dal vivo, i biglietti saranno disponibili solamente per chi si registrerà sul sito ufficiale della band entro sessanta ore. La vendita inizierà il prossimo 12 settembre.

Il ritorno in tour della band

A proposito del ritorno della band on the road, il gruppo ha affidato l'unica dichiarazione al batterista Philip Selway. Si tratta di una scelta atipica che si allinea perfettamente con la loro avversione per i meccanismi della comunicazione di massa e delle agenzie di stampa. Selway ha spiegato che dopo una pausa di sette anni la band si è ritrovata a provare e si è trovata molto bene. "Questo ci ha fatto anche venire voglia di suonare qualche show insieme, e quindi speriamo che possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno soltanto queste, però chissà dove ci porteranno".

Un po' di mistero ruota intorno a questa tournée, inaspettato e anche molto ravvicinato rispetto alle date di novembre.

Basti pensare che alcune date del 2026 sono già state annunciate a metà 2025.

I Radiohead comunque non hanno chiarito se il tour servirà a promuovere un nuovo disco in studio o se si limiterà a ripercorrere il loro catalogo ricco di successi e hit, alcune ancora simbolo degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Conoscendo il loro modo di fare non si escludono delle possibili sorprese. Ricordiamo infatti che in passato il gruppo ha spesso utilizzato i concerti dal vivo per testare brani inediti prima di registrarli in studio in una seconda fase, come è già successo per gli album Kid A e In Rainbows.