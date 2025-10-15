Marzia Ludovica Scilluffo è un'artista poliedrica che si divide tra il mondo della musica, della televisione e del cinema. Nelle scorse ore si è raccontata in un'intervista esclusiva a Blasting News, nella quale ha posto l'accento sui suoi prossimi progetti lavorativi e sogni nel cassetto.

L'intervista a Marzia Ludovica Scilluffo

Quali sono i tuoi prossimi progetti lavorativi?

"In questo momento sto lavorando a nuovi progetti musicali e sto preparando la mia partecipazione a diversi programmi televisivi ed eventi nei quali avrò modo di esibirmi con il canto e le sfilate.

Ho in programma anche degli shooting fotografici e un altro film. È un periodo molto intenso e creativo, ricco di nuove collaborazioni e opportunità che mi permettono di esprimere tutte le sfaccettature della mia personalità artistica".

Attrice, showgirl, cantante: a quale di queste vesti ti senti più vicina?

"In realtà mi rispecchio un po' in tutte e tre, perché ognuna rappresenta una parte di me. Se però dovessi scegliere, direi attrice, perché nella recitazione riesco ad esprimere pienamente le mie emozioni ea trasformarmi in ogni personaggio. È un'arte che mi permette di vivere mille vite diverse e di raccontare mondi attraverso lo sguardo e l'anima".

Un tuo ricordo di Paperissima Sprint?

"È stata un'esperienza bellissima e piena di energia!

Ricordo con affetto le giornate di registrazione, le risate con Brumotti e il Gabibbo, e l'emozione di ballare con le veline su Canale 5 per tutta l'estate. È stato un traguardo importante che mi ha dato tanta visibilità e nuove opportunità. Un ricordo bellissimo fuori dal set è stato il compleanno di Brumotti, a cui siamo stati invitati: la particolarità della festa era che, appena si arrivava, si era puntualmente buttati in piscina! Così, dopo esserci sistemati perfettamente per la serata, abbiamo finito per passare la notte tutti bagnati, ma tra risate e musica è stata una festa davvero indimenticabile".

Qual è un tuo sogno nel cassetto che magari non hai ancora realizzato?

"Il mio sogno più grande è arrivare a recitare in una grande produzione internazionale, portando con me la mia Sicilia e la mia passione.

Vorrei anche continuare a crescere nel canto e poter esibirmi su palchi importanti, condividendo con il pubblico le mie emozioni e la mia musica".

Stai pensando a un nuovo brano?

"Assolutamente sì. Nel mondo del canto ho scelto di usare il nome d'arte DOMINA, e potete trovare tutti i miei singoli sul mio canale YouTube DOMINAOfficialMusic. Dopo il successo estivo di “Sulla Pelle”, sto lavorando a un nuovo singolo natalizio moderno con sonorità eleganti ma coinvolgenti, che rispecchiano la mia personalità e la mia evoluzione artistica. Non vedo l'ora di farvelo ascoltare".