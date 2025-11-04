David Beckham, 50 anni, ex calciatore del Manchester United e della nazionale inglese, è stato insignito del titolo di Cavaliere da Re Carlo III. In una cerimonia tenutasi nel Berkshire. Per l'occasione Beckham era accompagnato dalla moglie Victoria e dai genitori.

Beckham era sulla lista di possibili cavalieri stilata a gennaio e quindi la nomina non è stata una sorpresa, anche considerando che lo Spice Boy collabora dal 2024 con la King’s Foundation. Beckham e Carlo si erano conosciuti nel maggio del 2023 e da quel momento si sono incontrati più di una volta, quasi sempre per appoggiare iniziative di beneficenza.

La carriera e la beneficenza di Beckham

Il campione britannico collabora con l’UNICEF dal 2005 e terminata la sua carriera da calciatore ha deciso di investire negli USA, comprando la squadra di Miami, in cui attualmente milita anche Lionel Messi.

Beckham ha giocato per buona parte della carriera nel Manchester United guidato da Alex Ferguson. É stato anche un simbolo della nazionale inglese, con cui ha raccolto 115 presenze, mentre come club ha anche giocato nel Real Madrid e nel Milan. Ha anche fatto da modello per marchi famosi come Armani e Hugo Boss.

'Il vestito lo ha fatto Victoria'

Beckham è arrivato sorridente alla cerimonia ed è apparso emozionato mentre il Re lo battezzava con la spada.

I due hanno conversato per un po’, prima che Beckham rispondesse alle domande della stampa presente.

“Non potrei essere più fiero di me stesso. La gente sa quanto sia patriota e quanto ami il mio paese” ha detto Beckham ai giornalisti dopo aver posato per qualche foto con Victoria e i genitori. “Non ho mai nascosto quanto sia importante la monarchia nella mia vita, e ovunque viaggi nel mondo mi chiedono dei nostri reali” ha continuato Beckham, per poi aggiungere: ”Re Carlo è rimasto impressionato con il mio vestito e mi ha fatto piacere perchè è uno degli uomini più eleganti che ci siano”.

David ha fatto sapere che il suo frac era stato disegnato e realizzato da sua moglie Victoria, che da anni si occupa di moda.

"Avevo visto delle foto del Re da giovane e volevo qualcosa che gli somigliasse. E lei si è occupata di tutto".

"Ho avuto la fortuna di avere molti successi e momenti felici nella mia carriera, ma essere nominato Cavaliere è qualcosa che va al di là di ogni immaginazione" ha dichiarato sorridente.

Una famiglia di monarchici

La famiglia di Beckham è sempre stata molto legata alla monarchia, secondo quanto racconta il DailyMail. Quando David era bambino i suoi si alzavano in piedi durante il discorso di Natale della regina, inoltre i suoi nonni lo portavano alle parate militari. Era già stato vicino ad essere nominato Cavaliere già nel 2014 e nel 2017.

Sempre secondo la stampa inglese, i Beckham festeggeranno in modo discreto con tutta la famiglia questa storica giornata: Romeo, uno dei figli della coppia, ha postato immagini di famiglia e ha fatto le congratulazioni al padre. Il figlio maggiore Brooklyn, invece, che mantiene da qualche anno rapporti molto tesi con i Becks, non si sarebbe fatto sentire né pubblicamente né privatamente.