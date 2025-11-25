20.10: TURNOVER DI SPALLETTI

Spalletti conferma un ampio turnover con Perin in porta, Adzic e Miretti dal primo minuto e tutta l'artiglieria pesante in panchina. Per Openda si tratta di un altro esame, finora non si è visto granchè da parte di questo attaccante arrivato in estate. Intanto a Bodo continua a nevicare.

ORE 20.00: FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKellie, Locatelli, Adzic, Cambiaso, Conceicao, Miretti, Openda

BODOE/GLIMT: Halkin, Syovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Maatta, Hog, Blomberg

ORE 19.55: NEVE E GELO IN NORVEGIA

Le condizioni atmosferiche sono state difficili per tutta la giornata, con l'aeroporto locale chiuso fino alle 18:00.

I dirigenti Comolli e Chiellini hanno raggiunto in auto la città di Bodo. Si giocherà col campo innevato e la Juve non ha grandi ricordi a proposito. 15 anni fa in Polonia, contro il Lech Poznan, finì in pareggio (1-1) e la Juve venne eliminata dal girone di Europa League. Nel dicembre 2013, a Istanbul, finisce 1-0 per il Galatasaray in Champions, e la sconfitta spedisce la Juve in Europa League. L'ultima volta che la Juventus ha giocato in Norvegia è stato nel 2001, contro il Rosenborg; segna DSel Piero, ma un rigore allo scadere fissa il risultato sull'1-1.

La Juventus arriva alla partita col Bodoe in un momento delicato e con Spalletti già alla presa con una crisi di risultati e di gioco.

Anche a Firenze i bianconeri hanno giocato al di sotto delle aspettative e hanno rischiato contro una squadra che non ha ancora vinto una partita in 3 mesi. La Juve è così scivolata al settimo posto, a quattro punti dalla zona Champions League.

Il terzo pareggio consecutivo ha ricordato la Juve di Motta, incapace di tenere il vantaggio o di chiudere le partite. Spalletti è ancora imbattuto in 5 partite (2 vittorie e 3 pareggi), ma per ora non si sono visti grossi cambiamenti rispetto ai suoi predecessori.

Solo 3 punti per la Juventus in Champions League

Se in campionato la classifica piange, non va meglio in Champions League. Dopo 4 partite la Juventus ha solo 3 punti e nessuna vittoria, e in questo momento sarebbe fuori dai playoffs.

Tuttavia il calendario offre ai bianconeri partite sulla carta abbordabili; dopo il Bodoe infatti la Juve affronterà Pafos e Benfica in casa e Monaco in trasferta.

Stasera la squadra di Spalletti farebbe bene a non prendere sottogamba l’impegno, sia per l’importanza dei 3 punti in ottica qualificazione, che per il valore del Bodoe. In Norvegia il calcio è cresciuto molto, aiutato probabilmente dall’esplosione di Haaland, e in Italia ne sappiamo qualcosa. L’ambiente sarà ostile per il freddo pungente e un campo in erba sintetica cui i giocatori di casa sono abituati, al contrario dei bianconeri.

Spalletti non è d’accordo con le critiche ricevute in questi giorni e secondo lui “Non stiamo facendo così male.

Dobbiamo liberare la nostra creatività. Per quanto riguarda il freddo, io sono stato 5 anni in Russia, ma per i giocatori non sarà facile, per il clima e per il campo sintetico”.

Per quanto riguarda la formazione, sono attesi molti cambi nella Juventus. In porta giocherà Perin al posto di Di Gregorio, e dovrebbero avere spazio dal primo minuto Conceicao, Joao Mario, Adzic e Openda. Koopmeiers dovrebbe giocare di nuovo come centrale di sinistra nella difesa a tre insieme a Kelly e Kalulu.

Il Bodoe ha già creato problemi al Tottenham (2-2) e al Monaco (0-1) ed è un club che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Ricordiamo il 6-1 alla Roma e l’eliminazione della Lazio in Europa League che li portò a una storica semifinale.

L’allenatore Knutsen si è mostrato fiducioso nella conferenza stampa:

“In casa sappiamo giocare bene e abbiamo dimostrato contro Tottenham e Monaco di essere all’altezza di questa competizione. Siamo bravi e abbiamo giocatori adatti alle nostre caratteristiche, ma contro la Juventus dovremo anche essere umili”.