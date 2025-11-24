Jacqueline Bisset, celebre attrice britannica ospite del Torino Film Festival il 23 novembre 2025, ha rilasciato un’intervista intensa in cui parla in modo diretto e, talvolta, spiazzante. Le sue parole, raccolte da Valerio Cappelli per il Corriere della Sera, hanno suscitato attenzione per la schiettezza con cui ha affrontato temi sensibili come la sessualità, l’esibizionismo sui social e le dinamiche di genere. Al momento non ci sono conferme di reazioni ufficiali da parte di associazioni o commentatori.

Jacqueline Bisset al Festival di Torino

L’attrice è intervenuta durante il Festival di Torino, dove è stata premiata per il capolavoro La donna della domenica di Luigi Comencini, girato cinquanta anni fa a Torino. Nel corso dell’intervista ha affermato con tono netto: “Gli uomini possono essere delle bestie e le donne non devono provocarli a tutti i costi; che ciascuno si assuma la propria responsabilità”.

Esibizionismo, social e mancanza di educazione emotiva

Sempre nel corso della medesima intervista, Bisset ha denunciato il narcisismo patologico alimentato dai social, una combinazione esplosiva di insicurezza ed esibizionismo: “Tante ragazze si atteggiano a star con video casalinghi… vedo tanta disperazione”.

Ha inoltre collegato questo atteggiamento a un vuoto educativo, raccontando che né sua madre né sua nonna disponevano di un’educazione emotiva capace di prepararla alla vita, un deficit che – dice – si può portare dentro per sempre.

MeToo, educazione e responsabilità

Riguardo al movimento MeToo, Bisset ha espresso un punto di vista ambivalente, condannando “ogni forma di abuso e violenza”, riaffermando che “un no è un no”, ma sottolineando che servono contegno ed educazione da entrambe le parti. In questo contesto ha ribadito il senso di responsabilità individuale, tanto degli uomini quanto delle donne.

Chi è Jacqueline Bisset

Jacqueline Bisset è un’attrice britannica nota per la sua presenza raffinata e il suo talento versatile.

Ha recitato in numerosi film diretti da registi di fama come François Truffaut, Luigi Comencini, Orson Welles e Roman Polanski. Tra le sue interpretazioni più celebri ricordiamo La donna della domenica (1975), Effetto notte e Orchidea selvaggia. Negli anni ha lavorato con attori come Paul Newman, Steve McQueen, Frank Sinatra e Jean-Paul Belmondo.

Nel film La donna della domenica, girato a Torino 50 anni fa sotto la direzione di Comencini, Bisset interpreta la moglie annoiata di un ricco industriale. Ricorda che Comencini le chiese di recitare in francese per avvicinarsi alla gestualità italiana, mentre Marcello Mastroianni non capiva le sue battute, provocando imbarazzo sul set.