Cresce l'attesa attorno al Festival di Sanremo 2026 con numerosi rumor sui possibili trenta big che potrebbero calcare il palco dell'Ariston. La notizia riflette lo stato attuale delle indiscrezioni: nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata dagli organizzatori, ma le voci continuano ad aumentare tra operatori del settore e fan.

I nomi in circolazione: indiscrezioni e ipotesi

Gli appassionati e gli addetti ai lavori del mondo della musica italiana stanno scambiando numerosi nomi attraverso social, forum specializzati e principali testate di settore.

I rumor riguardano artisti molto noti: tra i più citati compaiono Emma Marrone, Arisa e Patty Pravo. Alcuni ipotizzano anche il ritorno di artisti già vincitori o protagonisti delle precedenti edizioni. Le indiscrezioni fanno seguito alle dichiarazioni rilasciate recentemente dal direttore artistico Carlo Conti, che non ha voluto anticipare ufficialmente alcun nome ma ha confermato il grande interesse per quest’edizione. Molta attenzione anche alle possibili presenze internazionali, sempre più apprezzate dal pubblico, anche se per ora nessuna conferma in tal senso.

I criteri di selezione



Secondo le anticipazioni raccolte, il processo di selezione dovrebbe garantire un’ampia rappresentanza di generi musicali, dalle nuove tendenze urban fino al classico pop italiano.

L’intenzione sarebbe quella di rendere la gara più inclusiva, puntando su una maggiore varietà di voci e stili. La giuria – ancora da definire – potrebbe includere esponenti della musica, della critica e dello spettacolo. Nel corso dell’anno Carlo Conti ha sottolineato l'importanza di offrire un Festival moderno senza dimenticare la tradizione. Anche sul numero dei concorrenti, che dovrebbe essere confermato a trenta (come già anticipato prima dell’estate), non vi sono ancora comunicazioni ufficiali.

Quando si tiene il Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, come sempre al Teatro Ariston di Sanremo. L'evento, trasmesso in diretta su Rai 1, sarà condotto da Carlo Conti, che torna alla guida della kermesse dopo l'edizione dello scorso anno.

Le cinque serate seguiranno il format tradizionale, con esibizioni dei Big in gara, serata delle cover, ospiti speciali e l’attesissima finale in cui verrà decretato il vincitore. A fianco della gara principale, è prevista anche la partecipazione dei giovani artisti provenienti da Sanremo Giovani, che si esibiranno in apertura del festival. Il festival sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e seguito con aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della Rai.