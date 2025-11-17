L'ombra del genio di Leonardo Da Vinci, archetipo di ingegno illimitato e libertà intellettuale, plana sulla città meneghina. Il MAS - Museo D’Arte e Scienza di Milano ospita, dal 29 novembre al 5 dicembre 2025, la mostra internazionale "In Alis Artis" (Sulle ali dell'arte). L'evento funge da crocevia per oltre 60 espressioni artistiche, riunendo talenti provenienti da 21 nazioni diverse, tra cui la scena italiana, ma anche voci da Canada, Taiwan, Giappone e molti altri Paesi europei.

Il concetto di Volo: oltre la materia

L'esposizione collettiva, curata dalla critica e storica d'arte Francesca Callipari, si sviluppa attorno al concetto universale del "volo vinciano".

Questo tema trascende la sua interpretazione letterale per diventare un simbolo potente: la spinta irrefrenabile a trascendere i confini, unendo in un unico atto creativo la capacità manuale (la mano), l'osservazione acuta (l'occhio) e la profondità speculativa (la mente). È l'omaggio all'artista totale che fonde in sé i due mondi di scienza e arte.

Francesca Callipari sottolinea come la mostra sia un manifesto di libertà: "L'irrequietezza e l'impulso visionario che hanno caratterizzato la ricerca di Leonardo costituiscono il nucleo di 'In Alis Artis'. Non abbiamo imposto un tema specifico, proprio per restituire pienamente la centralità alla voce di ogni singolo artista.

Il pensiero vinciano è qui inteso come un invito al 'volo' creativo, libero da ogni restrizione."

Dialogo fra pittura, scultura e nuove rrontiere digitali

Il percorso espositivo è un vero dialogo tra generazioni e tecniche. L'allestimento mette in relazione con straordinaria fluidità i linguaggi artistici più radicati, come la pittura e la scultura, con le espressioni più all'avanguardia della contemporaneità. I visitatori potranno ammirare creazioni che spaziano dall'arte digitale alle opere plasmate dall'Intelligenza Artificiale (AI), fino alla fotografia d'autore.

Il risultato è un'esposizione riccamente sfaccettata, che celebra l'individualità creativa di ogni partecipante all'interno di un'unica, potente visione corale.

Dettagli e cerimonia di apertura

L'inaugurazione di "In Alis Artis" è fissata per sabato 29 novembre 2025 alle ore 18 presso la sede del MAS Museo D’Arte e Scienza, situata in Via Quintino Sella n. 4 a Milano.

La cerimonia di apertura sarà guidata dalla Dott.ssa Callipari e vedrà la presenza di alcuni artisti internazionali. Il programma includerà un particolare momento di fusione tra le arti, grazie all'intervento poetico straordinario della pittrice e poetessa Elena Alupei. La mostra sarà aperta al pubblico per una settimana, concludendosi il 5 dicembre 2025.