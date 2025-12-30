Giorgio Moroder, figura di spicco come compositore, produttore e pioniere della musica elettronica, sarà insignito del titolo di Senator honoris causa dall’Università di Bolzano. La decisione, presa dal Consiglio dell’Università, riconosce la straordinaria carriera di Moroder e il suo impatto sulla musica contemporanea. La cerimonia di conferimento si terrà durante l’inaugurazione dell’anno accademico, il 28 gennaio 2026.

L’ateneo ha motivato la scelta con il fondamentale contributo di Moroder allo sviluppo della disco music e delle colonne sonore cinematografiche, oltre al suo ruolo di ambasciatore della creatività altoatesina nel mondo.

Il rettore Paolo Lugli ha evidenziato come Moroder rappresenti un esempio di eccellenza internazionale radicato nel territorio.

Il legame tra Giorgio Moroder e l’Alto Adige

Nato a Ortisei nel 1940, Moroder ha sempre mantenuto un forte legame con l’Alto Adige, nonostante il successo internazionale. Ha spesso ricordato le sue origini e l’influenza delle Dolomiti sulla sua creatività. L’Università di Bolzano ha voluto valorizzare questo legame, sottolineando l’importanza di promuovere figure di spicco che abbiano dato visibilità globale alla cultura locale. L’ateneo, fondato nel 1997, si distingue per le collaborazioni internazionali e l’attenzione al contesto multilingue della provincia, rappresentando per Moroder un ponte ideale tra innovazione artistica e identità territoriale.

La carriera di Giorgio Moroder e l’impatto sulla musica globale

Nel panorama musicale mondiale, Giorgio Moroder ha rivoluzionato la produzione musicale grazie all’introduzione di tecnologie elettroniche nei generi pop e disco. Ha collaborato con artisti di fama mondiale e creato colonne sonore iconiche, come quella per il film “Flashdance”, che gli è valsa l’Oscar nel 1984 per il brano “What a Feeling”, e “Top Gun”. Ha ottenuto tre Premi Oscar e quattro Grammy, affermandosi come uno dei produttori italiani più premiati. La sua influenza si estende alle nuove generazioni di artisti e produttori che continuano a ispirarsi al suo stile. L’università ha evidenziato come Moroder abbia portato la musica dell’Alto Adige nei maggiori contesti internazionali, fungendo da pioniere e ambasciatore della creatività italiana nel mondo.