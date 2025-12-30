La tradizionale classifica della settimana di Natale 2025 conferma il successo dei grandi classici: nella Top Of The Music FIMI/GfK, Michael Bublé si conferma al vertice della graduatoria degli album, mentre il singolo Last Christmas degli Wham! conquista il primo posto tra i singoli, superando All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Questi dati evidenziano il ruolo centrale della musica natalizia nel panorama discografico italiano, una tendenza ormai stabile.

Nella classifica degli album più venduti, Michael Bublé mantiene il primato con Christmas, disco di canzoni natalizie pubblicato nel 2011 e riscoperto ogni dicembre.

Tra i vinili, il podio è di Imagine Dragons, Vasco Rossi e Geolier. Per quanto riguarda i singoli, Last Christmas degli Wham! spodesta Mariah Carey, regina delle scorse festività con la sua All I Want For Christmas Is You.

I protagonisti della musica natalizia

Michael Bublé, da anni sinonimo di atmosfere natalizie, è molto amato in Italia. Il suo album Christmas, con standard come Jingle Bells e White Christmas, è una colonna sonora delle feste in famiglia. Gli Wham!, duo britannico formato da George Michael e Andrew Ridgeley, sono un simbolo internazionale grazie a Last Christmas, brano del 1984 presente ogni dicembre nelle classifiche mondiali.

Anche per i vinili si registrano dati interessanti: gli Imagine Dragons conquistano la vetta, confermando la vitalità della musica rock-pop italiana.

Seguono Vasco Rossi e Geolier, molto noti al pubblico nazionale.

Il successo dei classici natalizi nelle classifiche FIMI/GfK

Le classifiche FIMI/GfK sono il principale riferimento per il mercato discografico italiano, con dati da vendite fisiche e digitali e da piattaforme streaming. Il successo di album e singoli natalizi, spesso in vetta alle classifiche a distanza di decenni, è un fenomeno consolidato. Christmas di Michael Bublé si colloca stabilmente ai vertici della classifica italiana durante le festività, dal 2011. Allo stesso modo, Last Christmas degli Wham! e All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey sono protagonisti indiscussi dei consumi musicali di dicembre.

Negli anni, il pubblico italiano ha dimostrato grande affetto verso questi titoli, che sono una colonna sonora delle feste. La settimana di Natale segna regolarmente un notevole incremento degli ascolti di queste canzoni. La competizione fra Wham! e Mariah Carey si è rinnovata nel 2025, con un esito sorprendente.