La serie Netflix Stranger Things, creata dai fratelli Duffer, si prepara a salutare il suo pubblico con l’ultimo episodio della quinta stagione, intitolato “The Rightside Up”. L’episodio finale sarà disponibile in streaming su Netflix e proiettato in oltre seicento sale cinematografiche negli Stati Uniti, tutte già sold out. In Italia, il debutto è previsto alle due del mattino tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, senza anticipazioni ufficiali su eventuali colpi di scena o sacrifici dei protagonisti.

Un evento globale: streaming e cinema

Il gran finale di Stranger Things 5 rappresenta un evento senza precedenti: l’episodio sarà trasmesso simultaneamente su Netflix e nelle sale cinematografiche americane. Questa scelta sottolinea l’importanza della conclusione della saga, che ha accompagnato il pubblico per quasi dieci anni con otto episodi complessivi distribuiti in tre volumi.

Il calendario dell'ultimo atto

La stagione finale è stata rilasciata in tre fasi: il Volume 1 (episodi 1‑4) è arrivato il 27 novembre 2025, seguito dal Volume 2 (episodi 5‑7) il 26 dicembre. L’episodio conclusivo, “The Rightside Up”, chiude la serie tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, a seconda del fuso orario.

In Italia, l’uscita è fissata alle due del mattino del 1° gennaio 2026.

Il futuro dei fratelli Duffer

Il finale non rappresenta un addio definitivo: i fratelli Duffer hanno già in cantiere nuovi progetti ambientati nell’universo di Stranger Things. Tra questi, il prequel teatrale Stranger Things: The First Shadow e due serie originali per Netflix: la fantascientifica The Boroughs e l’horror Something Very Bad Is Going to Happen.

Stranger Things è una serie televisiva statunitense di fantascienza e horror creata da Matt e Ross Duffer. Debuttata su Netflix nel luglio 2016, ha conquistato il pubblico con la sua ambientazione anni Ottanta, il mix di horror, formazione e nostalgia, e un cast di giovani attori che ha accompagnato la crescita dei personaggi nel corso di cinque stagioni.