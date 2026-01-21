La ventiduesima edizione di Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa, arriva a Roma. L'evento è in programma all’Auditorium della Conciliazione dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026. Ispirato ai quattro elementi – aria, acqua, fuoco e terra – lo show propone illusioni spettacolari e performance mozzafiato, con un cast di sedici artisti provenienti da sette nazioni diverse.

Riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come “Migliore spettacolo di magia”, vanta un passato di oltre 130 artisti e 280.000 spettatori nelle precedenti edizioni.

Un cast internazionale per un tema evocativo

Tra i protagonisti spiccano Darcy Oake dal Canada, considerato tra gli illusionisti più innovativi al mondo; Maurice Grange, giovane campione europeo di manipolazione proveniente dalla Germania; Xavier Mortimer dalla Francia, artista visionario noto anche per la sua presenza sui social; Jay & Jade Niemi dalla Finlandia, con le loro esibizioni eleganti e raffinate; Topas, illusionista tedesco due volte campione del mondo; e Jimmy Delp, prestigiatore comico francese dal talento bizzarro.

L’Italia è rappresentata da Paolo Carta & Sara, creativi illusionisti premiati a livello internazionale, e da Matteo Fraziano, vincitore di Tu sì que vales nel 2024.

Un'esperienza teatrale immersiva

Supermagic Elementi non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza pensata per risvegliare la capacità di stupirsi negli adulti e affascinare i più piccoli. Le performance, della durata di circa due ore, trasformano il teatro in un universo sospeso tra sogno e realtà, dove la logica si piega alla fantasia. Dopo la tappa romana, lo show proseguirà al Teatro Alfieri di Torino dal 13 al 15 febbraio 2026.