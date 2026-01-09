Andrea Maria Florio, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, è l'autore del volume Come ti vedi? Dallo specchio alla sala operatoria. Un viaggio alla scoperta di te stessa (Cairo Editore, pp. 272, 18,50 euro), pubblicato nella collana Voci & voci. L’articolo di ANSA del 9 gennaio 2026 presenta il libro come “una guida contro false promesse” nel settore della chirurgia estetica.

Nel volume, Florio si rivolge a chi cerca chiarezza di fronte alla proliferazione di offerte “rapide e low cost”, sottolineando l’importanza di diffidare da chi promette soluzioni facili, perché “in medicina il risparmio spesso coincide con il rischio”.

L'autore raccomanda di richiedere interventi esclusivamente in sala operatoria, presso cliniche attrezzate e con la presenza obbligatoria di un anestesista. Fondamentale è scegliere professionisti che “ascoltano, valutano e, se necessario, sanno anche dire no” al paziente, contrastando la figura dell’“yes man”: un medico serio, ribadisce l’autore, non accetta automaticamente la richiesta del paziente, ma la rielabora alla luce della propria esperienza, rinunciando all’intervento o indirizzando verso un collega più competente se necessario.

Florio denuncia anche il ruolo distorto dei social e del marketing personale nella medicina estetica: chi si autocelebra, espone i pazienti come prodotti sui social, trasforma il prima e dopo in un catalogo commerciale, “difficilmente mette la persona al centro”.

L’autore riporta una statistica allarmante: “Oggi, in Italia, solo un medico su venti che pratica la medicina e la chirurgia estetica ha avuto la formazione opportuna per eseguire interventi di chirurgia plastica e procedure di medicina estetica. Su venti medici che vedete impegnati su Instagram, sui forum, giornali o televisioni, diciannove sono abusivi. Sono medici, per carità, ma privi dell’adeguata formazione”.

Dettagli del libro e della sua pubblicazione

Il volume appartiene alla collana Voci & voci di Cairo Editore ed è disponibile per la vendita. L'edizione cartacea, uscita il 14 novembre 2025, conta 272 pagine. Il prezzo di copertina è di 18,50 euro.

Il percorso personale dell'autore

Le schede di IBS e Libraccio descrivono il libro come lo sguardo personale dell’autore sulla propria esperienza: Florio racconta di aver sperimentato in prima persona, da ragazzo, il disagio provocato da un difetto fisico, che gli ha causato “derisioni, insulti e vergogna”.

Da qui nasce la sua missione di aiutare chi vive un disagio tramite interventi sicuri, talvolta semplici come una punturina, capaci di migliorare la vita, ma anche potenzialmente insidiosi se affidati a operatori non qualificati.

Il testo si presenta come una guida pragmatica: attraverso consigli medici e pratici, storie personali e professionali, intende orientare il lettore a evitare false promesse e a percepire i pericoli in chirurgia estetica, suggerendo un percorso verso una versione di sé “più sicura, più affascinante, più realizzata”.

Il libro di Andrea Maria Florio si configura come strumento pratico nel panorama spesso opaco e frammentato della chirurgia estetica. Combinando esperienza clinica, rilievo personale e consigli etici, il volume indica come difendersi dalle trappole di una comunicazione eccessiva e sensazionalistica, promuovendo scelte consapevoli, mediche e umane.