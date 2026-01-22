Sono state annunciate oggi, in diretta streaming da Los Angeles, le nomination agli Oscar 2026, i premi assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. A presentare le candidature sono stati Danielle Brooks e Lewis Pullman, introdotti dalla presidente dell’Academy Lynette Howell Taylor. L’edizione 2026 segna una novità storica: per la prima volta dopo 25 anni viene introdotta una nuova categoria, quella per il Miglior Casting, portando il totale a 24 categorie. Confermate le 10 nomination per il Miglior Film, mentre tutte le altre categorie restano a cinque candidati.

La cerimonia di premiazione si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026.

Le candidature agli Oscar 2026

Miglior Regia

Chloé Zhao , Hamnet

Josh Safdie , Marty Supreme

Paul Thomas Anderson , Una battaglia dopo l’altra

Joachim Trier , Sentimental Value

Ryan Coogler, I Peccatori

Miglior Attrice Protagonista

Jessie Buckley , Hamnet

Rose Byrne , If I Had Legs I’d Kick You

Renate Reinsve , Sentimental Value

Kate Hudson , Song Sung Blue

Emma Stone, Bugonia

Miglior Attore Protagonista

Timothée Chalamet , Marty Supreme

Leonardo DiCaprio , Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke , Blue Moon

Michael B. Jordan , I Peccatori

Wagner Moura, L’agente segreto

Miglior Attore Non Protagonista

Benicio del Toro , Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi , Frankenstein

Delroy Lindo , I Peccatori

Sean Penn , Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Miglior Attrice Non Protagonista

Elle Fanning , Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas , Sentimental Value

Amy Madigan , Weapons

Wunmi Mosaku , I Peccatori

Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra

Miglior Film Internazionale

L’agente segreto (Brasile)

Un semplice incidente (Francia)

Sentimental Value (Norvegia)

Sirât (Spagna)

La Voce di Hind Rajab (Tunisia)

Miglior Film d’Animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La Piccola Amélie

Zootropolis 2

Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e I Peccatori dominano le categorie tecniche, tra cui Fotografia, Scenografia, Costumi, Colonna Sonora e Trucco e Acconciature.

F1 spicca invece per Montaggio, Sonoro ed Effetti Visivi, mentre Avatar: Fuoco e Cenere è tra i favoriti sul fronte tecnico.

Miglior Casting (nuova categoria)

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

L’agente segreto

I Peccatori

Con una selezione che premia cinema d’autore, grandi produzioni e nuove voci internazionali, gli Oscar 2026 si preannunciano come una delle edizioni più equilibrate e discusse degli ultimi anni. La corsa alla statuetta è ufficialmente iniziata.