Sono state annunciate oggi, in diretta streaming da Los Angeles, le nomination agli Oscar 2026, i premi assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. A presentare le candidature sono stati Danielle Brooks e Lewis Pullman, introdotti dalla presidente dell’Academy Lynette Howell Taylor. L’edizione 2026 segna una novità storica: per la prima volta dopo 25 anni viene introdotta una nuova categoria, quella per il Miglior Casting, portando il totale a 24 categorie. Confermate le 10 nomination per il Miglior Film, mentre tutte le altre categorie restano a cinque candidati.

La cerimonia di premiazione si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026.

Le candidature agli Oscar 2026

Miglior Regia

  • Chloé Zhao, Hamnet

  • Josh Safdie, Marty Supreme

  • Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

  • Joachim Trier, Sentimental Value

  • Ryan Coogler, I Peccatori

Miglior Attrice Protagonista

  • Jessie Buckley, Hamnet

  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

  • Renate Reinsve, Sentimental Value

  • Kate Hudson, Song Sung Blue

  • Emma Stone, Bugonia

Miglior Attore Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme

  • Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra

  • Ethan Hawke, Blue Moon

  • Michael B. Jordan, I Peccatori

  • Wagner Moura, L’agente segreto

Miglior Attore Non Protagonista

  • Benicio del Toro, Una battaglia dopo l’altra

  • Jacob Elordi, Frankenstein

  • Delroy Lindo, I Peccatori

  • Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra

  • Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Miglior Attrice Non Protagonista

  • Elle Fanning, Sentimental Value

  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

  • Amy Madigan, Weapons

  • Wunmi Mosaku, I Peccatori

  • Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra

Miglior Film Internazionale

  • L’agente segreto (Brasile)

  • Un semplice incidente (Francia)

  • Sentimental Value (Norvegia)

  • Sirât (Spagna)

  • La Voce di Hind Rajab (Tunisia)

Miglior Film d’Animazione

  • Arco

  • Elio

  • KPop Demon Hunters

  • La Piccola Amélie

  • Zootropolis 2

Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e I Peccatori dominano le categorie tecniche, tra cui Fotografia, Scenografia, Costumi, Colonna Sonora e Trucco e Acconciature.

F1 spicca invece per Montaggio, Sonoro ed Effetti Visivi, mentre Avatar: Fuoco e Cenere è tra i favoriti sul fronte tecnico.

Miglior Casting (nuova categoria)

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • Una battaglia dopo l’altra

  • L’agente segreto

  • I Peccatori

Con una selezione che premia cinema d’autore, grandi produzioni e nuove voci internazionali, gli Oscar 2026 si preannunciano come una delle edizioni più equilibrate e discusse degli ultimi anni. La corsa alla statuetta è ufficialmente iniziata.
