Sono state annunciate oggi, in diretta streaming da Los Angeles, le nomination agli Oscar 2026, i premi assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. A presentare le candidature sono stati Danielle Brooks e Lewis Pullman, introdotti dalla presidente dell’Academy Lynette Howell Taylor. L’edizione 2026 segna una novità storica: per la prima volta dopo 25 anni viene introdotta una nuova categoria, quella per il Miglior Casting, portando il totale a 24 categorie. Confermate le 10 nomination per il Miglior Film, mentre tutte le altre categorie restano a cinque candidati.
La cerimonia di premiazione si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026.
Le candidature agli Oscar 2026
Miglior Regia
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, I Peccatori
Miglior Attrice Protagonista
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Renate Reinsve, Sentimental Value
Kate Hudson, Song Sung Blue
Emma Stone, Bugonia
Miglior Attore Protagonista
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, I Peccatori
Wagner Moura, L’agente segreto
Miglior Attore Non Protagonista
Benicio del Toro, Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, I Peccatori
Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Miglior Attrice Non Protagonista
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, I Peccatori
Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra
Miglior Film Internazionale
L’agente segreto (Brasile)
Un semplice incidente (Francia)
Sentimental Value (Norvegia)
Sirât (Spagna)
La Voce di Hind Rajab (Tunisia)
Miglior Film d’Animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La Piccola Amélie
Zootropolis 2
Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme e I Peccatori dominano le categorie tecniche, tra cui Fotografia, Scenografia, Costumi, Colonna Sonora e Trucco e Acconciature.
F1 spicca invece per Montaggio, Sonoro ed Effetti Visivi, mentre Avatar: Fuoco e Cenere è tra i favoriti sul fronte tecnico.
Miglior Casting (nuova categoria)
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
L’agente segreto
I Peccatori
Con una selezione che premia cinema d’autore, grandi produzioni e nuove voci internazionali, gli Oscar 2026 si preannunciano come una delle edizioni più equilibrate e discusse degli ultimi anni. La corsa alla statuetta è ufficialmente iniziata.