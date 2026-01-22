A più di vent’anni dall’uscita, una delle canzoni soliste di Victoria Beckham sta vivendo una seconda vita del tutto inaspettata. Not Such An Innocent Girl, singolo estratto dal suo unico album solista pubblicato nel 2001, è improvvisamente risalito nelle classifiche iTunes di alcuni paesi europei grazie a una mobilitazione spontanea partita dai fan della stilista e componente delle Spice Girls.

Le accuse del figlio Brooklyn

A sole 24 ore dallo scandalo che ha travolto la famiglia Beckham, il brano ha raggiunto il primo posto su iTunes in Irlanda e si è spinto fino alla seconda posizione nel Regno Unito.

Dietro questo ritrovato successo musicale, non c’è un cambio di rotta nella carriera di Posh Spice. Il risultato, infatti, è frutto di una serie di meme nati per rispondere ironicamente alle accuse rivolte dal figlio Brooklyn a tutti i membri della sua famiglia: la madre Victoria, il papà David ed i fratelli Romeo e Cruz.

Il primogenito di Posh&Becks, infatti, ha pubblicato una serie di stories su Instagram dove, annunciando la rottura con i genitori, ha accusato la mamma di aver ballato con lui «in modo del tutto inappropriato davanti a tutti» durante il suo matrimonio con l’attrice americana Nicola Peltz. A dispetto di qualsiasi previsione, buona parte del pubblico inglese si è schierato a favore di mamma Victoria, ripescando alcuni filmati d’archivio in cui la cantante si esibiva su alcuni suoi successi da solista, trasformandoli in meme ironici.

Su Instagram, Brooklyn Beckham ha raccontato di essere cresciuto con "un'ansia opprimente" a causa dell'esposizione pubblica a cui è stato costretto: "La mia famiglia mette la promozione pubblica e le sponsorizzazioni al di sopra di tutto. Il marchio Beckham viene prima. L'amore familiare si misura da quanto pubblichi sui social o da quanto in fretta lasci tutto per presentarti e posare per una foto di famiglia, anche se questo va a scapito dei nostri impegni professionali [...] Io e mia moglie non vogliamo una vita modellata sull’immagine, sulla stampa o sulla manipolazione. Tutto ciò che desideriamo è pace, privacy e felicità per noi e per la nostra futura famiglia".

Un primo posto per Victoria

Inoltre, i fan della cantante si sono posti un obiettivo preciso: regalare a Victoria un primo posto in classifica come artista solista. Nonostante i 9 singoli al #1 della classifica inglese con le Spice Girls, Victoria rimane l’unica componente della celebre girl band a non aver mai conquistato, con un brano solista, la prima posizione della chart di vendita britannica.

Il suo primo singolo, Out of your mind pubblicato nell’estate 2000, si fermò al secondo posto. L'album d'esordio, intitolato semplicemente Victoria Beckham, si piazzò al decimo posto della classifica inglese. I due singoli estratti (Not such an innocent girl e A mind of its own) si accontentarono entrambi della sesta posizione.

Nel 2003 la stilista lavorò ad un secondo album, che non venne mai pubblicato, nonostante il double A-side single che aveva il compito di lanciare il disco (Let your head go / This groove) la riportò sul podio, alla numero 3. Poco dopo, Victoria abbandonò la musica per dedicarsi con successo alla carriera di fashion designer e produttrice di articoli cosmetici.

L’idea di regalare a Victoria un primo posto in classifica, rilanciata anche da volti noti dello spettacolo, è stata battezzata da molti come “il colpo di scena dell’anno”.