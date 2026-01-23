Da oggi, 23 gennaio 2026, è disponibile in rotazione radiofonica in Italia il nuovo singolo di Taylor Swift, “Opalite”. Il brano è tratto dall’album The Life of a Showgirl, già certificato disco di platino nel nostro Paese.

Il singolo segue il primo estratto, “The Fate of Ophelia”, che ha ottenuto la certificazione di disco d’oro in Italia. Quest’ultimo brano ha totalizzato oltre 480 milioni di streaming su Spotify, affermandosi come il secondo pezzo più ascoltato dell’album e mantenendosi attualmente nella Top30 della classifica Spotify Global.

Il significato di “Opalite”

Il testo di “Opalite” esplora il tema della rinascita emotiva e di una presa di coscienza dopo aver affrontato relazioni difficili. La notizia è particolarmente significativa poiché segna il proseguimento della promozione radiofonica in Italia di un album che è stato definito “miglior debutto di sempre” nel Paese, piazzandosi al secondo posto nella classifica di vendite di CD, vinili e musicassette del 2025.

“Opalite” è una canzone pop rock, con elementi di soft rock e synth-pop, scritta e prodotta da Taylor Swift insieme a Max Martin e Shellback. Il titolo fa riferimento alla pietra artificiale opalite, utilizzata come metafora della felicità creata intenzionalmente.

La canzone indaga il concetto del perdonarsi e dell’accettare di non avere sempre tutto chiaro, paragonando la tristezza a una “notte di onice” e la felicità a un “cielo opalite”.

L’ispirazione per il brano è personale: Travis Kelce, compagno della cantante, ha la pietra natale opale, e Swift ha dichiarato che “la felicità può essere creata, proprio come l’opalite”. Kelce stesso ha definito “Opalite” la sua traccia preferita dell’album, aggiungendo di riprodurla spesso e di “danzare per tutta la casa”.

Performance dell’album in Italia

L’album The Life of a Showgirl ha ottenuto la certificazione di disco di platino in Italia. Grazie al suo debutto, ha consolidato Taylor Swift come una delle artiste più ascoltate al mondo nel 2025, posizionandosi ventunesima nella classifica Forbes delle donne più potenti al mondo, la più alta mai raggiunta da un’artista musicale.

Il singolo precedente, “The Fate of Ophelia”, ha raggiunto lo status di disco d’oro in Italia, accumulando più di 480 milioni di streaming su Spotify e rimanendo stabile nella Top30 della classifica globale della piattaforma.

“Opalite” è stato originariamente pubblicato il 12 gennaio 2026 nelle radio francesi, come secondo singolo estratto dall’album.