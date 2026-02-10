Claudio Baglioni sarà il protagonista della serata conclusiva della Perdonanza Celestiniana all’Aquila, con un concerto programmato per il 30 agosto 2026. L’annuncio, giunto nei giorni scorsi dagli organizzatori, segna il ritorno del cantautore, già protagonista dell’edizione 2023, confermando la sua centralità nell’evento. Il suo concerto rappresenta una delle novità principali della 730esima edizione di questa manifestazione di rilievo per la città e per la cultura musicale nazionale.

Il successo della precedente partecipazione ha determinato la scelta di riproporre Baglioni sul palco dell’Aquila per celebrare la chiusura della Perdonanza, storica manifestazione riconosciuta a livello internazionale.

Gli organizzatori hanno evidenziato come l’entusiasmo e il coinvolgimento del pubblico siano stati elementi determinanti per questa decisione. L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del capoluogo abruzzese, consolidando il legame tra grande musica italiana e tradizione culturale, e si conferma come uno dei momenti più attesi dal pubblico locale ed extra-regionale.

La Perdonanza Celestiniana: significato e storia

La Perdonanza Celestiniana, istituita da Papa Celestino V nel 1294, è una manifestazione storica e religiosa che si tiene annualmente all’Aquila. L’evento si basa sulla concessione dell’indulgenza plenaria a coloro che visitano la Basilica di Collemaggio durante le celebrazioni, che si svolgono tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Negli ultimi anni, la Perdonanza si è arricchita di numerosi appuntamenti artistici, musicali e culturali, trasformandosi in un importante festival che coinvolge l’intera città e attira visitatori da tutta Italia.

Dal 2019, la Perdonanza Celestiniana è inclusa nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO, un riconoscimento che sottolinea l’unicità delle tradizioni e dei riti che la caratterizzano. Il concerto di chiusura rappresenta uno dei momenti di maggiore rilievo, con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, a testimonianza dell’intensa collaborazione tra istituzioni locali e mondo dello spettacolo. La presenza di artisti come Baglioni conferma l’impegno degli organizzatori nell’offrire un’esperienza culturale di alto livello.

L’Aquila e la musica: un legame consolidato

L’Aquila, città profondamente segnata dal terremoto del 2009, ha saputo riaffermare la propria centralità culturale anche attraverso la musica. La scelta di affidare a Baglioni la chiusura della Perdonanza sottolinea la vocazione musicale della città, che nel corso degli anni ha ospitato numerosi festival e rassegne di rilievo. Oltre alla Perdonanza, il capoluogo abruzzese è noto per il festival internazionale “I Solisti Aquilani” e per diverse iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

La presenza di Claudio Baglioni, oltre a richiamare appassionati da tutto il territorio nazionale, rappresenta un’importante occasione di rilancio per il turismo culturale locale.

I dati relativi agli eventi svoltisi all’Aquila confermano una crescita costante di partecipazione, evidenziando il rinnovato interesse per le proposte artistiche ospitate ogni anno in occasione della Perdonanza Celestiniana.