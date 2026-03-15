Il rinomato pianista italiano Roberto Prosseda sarà il 18 marzo a Bamberga, in Germania, per ricevere il prestigioso premio discografico Imca. Il riconoscimento gli è stato assegnato per l'album "War Silence – Rare Italian Piano Concertos", un'opera che esplora il repertorio dei concerti pianistici italiani meno eseguiti.

La cerimonia di premiazione si terrà nella Sala Joseph Keilberth. In questa occasione, Prosseda si esibirà con i Bamberger Symphoniker, sotto la direzione di Jakub Hrůša, eseguendo il primo movimento Allegro dal Concerto per pianoforte di Silvio Omizzolo.

L'album "War Silence", pubblicato dall'etichetta Hyperion Records e inciso con la London Philharmonic Orchestra diretta da Nir Kabaretti, ha ottenuto il riconoscimento internazionale da una giuria di critici musicali europei, premiando la produzione e la cura interpretativa di questa registrazione.

Prosseda, da sempre impegnato nel recupero del patrimonio pianistico dimenticato, con "War Silence" ha contribuito a far conoscere pagine del Novecento italiano, tra riflessione storica e avanguardia musicale.

Un periodo denso di impegni e nuovi progetti discografici

Dall'inizio del 2026, Roberto Prosseda è protagonista di una serie di concerti in Italia e all'estero, arricchendo la sua discografia con nuove pubblicazioni.

Tra i lavori più recenti figura "Bizet Piano Works" (Hyperion), che raccoglie opere pianistiche rare e inedite di Georges Bizet, pubblicato in occasione dei 150 anni dalla morte del compositore francese. Questo progetto sottolinea l'interesse di Prosseda per un repertorio poco frequentato, offrendo incisioni di brani inediti.

Prosseda ha inoltre pubblicato "Ludwig van Beethoven, 3 Piano Sonatas Op.10" (Challenge Records). In questo disco, propone una lettura delle celebri Sonate eseguite su un fortepiano del 1820, scelta che evidenzia la sua ricerca filologica e il desiderio di riproporre le sonorità originali dell’epoca beethoveniana.

Prossimi concerti e collaborazioni

Il calendario di Roberto Prosseda per marzo 2026 include date di rilievo.

Il 22 marzo, sarà protagonista nella Herkulessaal di Monaco di Baviera con la Münchner Kammerphilharmonie, diretta da Franz Schottky. Il 27 marzo, si esibirà a Roma presso il Goethe Institut, insieme alla pianista Alessandra Ammara, sua moglie, in un programma dedicato alle musiche del compositore contemporaneo Luca Lombardi.

Negli ultimi anni, Prosseda si è affermato anche come promotore del valore delle registrazioni discografiche nella diffusione internazionale della musica classica. Secondo il pianista, gli album rappresentano uno strumento di comunicazione a lungo termine, capace di raggiungere ascoltatori in tutto il mondo ben oltre la dimensione del concerto dal vivo. Questa visione guida le sue scelte artistiche e discografiche, rafforzando la sua posizione sia come interprete che come ricercatore del repertorio meno noto.