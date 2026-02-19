Il Centre Pompidou di Parigi ha ospitato una grande retrospettiva dedicata a Constantin Brancusi dal 27 marzo al 1 luglio 2024. L’esposizione, uno dei più importanti omaggi mai organizzati allo scultore romeno, ha raccolto quasi 200 opere, tra sculture, fotografie, disegni, filmati, strumenti di lavoro e documenti d’archivio. L’obiettivo è stato quello di concentrarsi sulle origini e sugli sviluppi delle celebri forme che hanno reso Brancusi una figura centrale nel panorama della scultura moderna.

L’iniziativa ha beneficiato della collaborazione con musei e collezioni internazionali, che hanno reso disponibili alcune delle opere più iconiche dell’artista.

La mostra ha offerto una panoramica completa della produzione di Brancusi, sottolineando l’importanza che temi come l’infinito e l’essenzialità hanno avuto nel suo percorso creativo. Sono stati esposti lavori provenienti da istituzioni come la Tate di Londra e il Museum of Modern Art di New York, oltre che da collezioni private.

Il percorso espositivo e le opere in mostra

Il percorso espositivo si è sviluppato in numerose sezioni che illustrano l’evoluzione stilistica di Brancusi, dai primi anni parigini fino alle ultime ricerche formali. Fra i capolavori esposti si sono trovati La Musa dormiente, Il Bacio e Uccello nello spazio, opere che testimoniano la capacità dello scultore di fondere tradizione e avanguardia in uno stile personalissimo.

La mostra si è soffermata poi sul rapporto tra Brancusi e il suo studio, documentando l’importanza dell’ambiente creativo attraverso fotografie d’epoca e materiali originali.

Un nucleo importante della mostra è stato dedicato ai legami tra la produzione di Brancusi e il contesto artistico parigino del primo Novecento, sottolineando la sua vicinanza a figure come Amedeo Modigliani e Fernand Léger e alla poetica delle avanguardie. È stato inoltre ripercorso il dialogo costante tra Brancusi e la cultura popolare romena, che si riflette nelle forme arcaiche e nei motivi ricorrenti delle sue sculture.

Il Centre Pompidou e l’eredità di Brancusi

Il Centre Pompidou custodisce una delle raccolte più significative dell’opera di Brancusi in Europa, grazie in particolare alla donazione dello studio dell’artista avvenuta dopo la sua morte nel 1957.

Lo spazio, ricostruito accanto al museo parigino, conserva arredi, attrezzi e una selezione di sculture, permettendo di avvicinarsi al processo creativo di Brancusi. Dal 1977 il Centre Pompidou è uno dei principali riferimenti internazionali per lo studio della scultura moderna e ospita annualmente mostre dedicate ai grandi protagonisti dell’arte del Novecento.

Il valore dell’opera di Brancusi è riconosciuto non solo dagli specialisti ma anche dal pubblico internazionale: il percorso innovativo e la ricerca formale hanno fatto dello scultore romeno un punto di riferimento per generazioni di artisti. La retrospettiva al Centre Pompidou si inserisce quindi in una lunga tradizione di studi e mostre dedicate a Brancusi, confermando il ruolo centrale del museo nella valorizzazione delle avanguardie artistiche e nella diffusione della cultura contemporanea.