È stata annunciata la prima edizione del 'Vittorio Antonellini International Conducting Competition', un evento che si svolgerà all'Aquila dal 14 al 19 settembre 2026. L'iniziativa è dedicata ai giovani direttori d'orchestra provenienti da tutto il mondo e rappresenta una novità di rilievo per la città abruzzese e per il panorama musicale internazionale. Il concorso vedrà la partecipazione di circa 150 candidati, selezionati tra numerose domande pervenute da diversi Paesi.

La giuria della competizione sarà presieduta dal celebre violinista e direttore d'orchestra Salvatore Accardo, affiancato da altri importanti nomi del settore musicale.

L'evento si terrà presso il Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila, istituzione di riferimento per la formazione musicale nel territorio.

Un nuovo appuntamento per la direzione d'orchestra

Il concorso, intitolato a Vittorio Antonellini, si propone di offrire una significativa opportunità di crescita e visibilità ai giovani direttori d'orchestra. Le prove si svolgeranno in presenza e saranno valutate da una commissione internazionale di esperti. L'iniziativa mira a valorizzare il talento e la preparazione dei partecipanti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi in un contesto di alto livello.

La manifestazione si inserisce nel ricco calendario di eventi musicali che caratterizzano la città dell'Aquila, rafforzando il ruolo del capoluogo abruzzese come centro di eccellenza per la musica classica e la formazione orchestrale.

La figura di Vittorio Antonellini e il Conservatorio Casella

Il concorso è dedicato a Vittorio Antonellini, figura di spicco della cultura musicale aquilana, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della didattica e della produzione musicale locale. Il Conservatorio 'Alfredo Casella', sede della competizione, rappresenta un punto di riferimento per la formazione di musicisti e direttori d'orchestra nel Sud Italia.

L'annuncio della prima edizione del concorso internazionale conferma l'impegno delle istituzioni locali nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani talenti, offrendo nuove opportunità di crescita e confronto a livello internazionale.