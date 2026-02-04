Da oggi, quattro febbraio duemilaventisei, è ripartita da Multimedia Valley la nuova edizione di Giffoni in a Day, l'appuntamento che da oltre trent'anni accompagna gli studenti in un percorso di cinema, formazione e crescita culturale.

Nella Sala Blu, trecento studenti dell’ITI Galileo Ferraris di Napoli e del Liceo Giordano Bruno di Arzano hanno inaugurato il nuovo ciclo di incontri. L’evento ha condensato in una sola giornata la magia del festival del cinema per i ragazzi, in attesa della cinquantaseiesima edizione in programma dal diciassette al venticinque luglio.

Il format e i temi del progetto

Il format prevede un percorso guidato in sala con un facilitator, durante il quale si affrontano temi rilevanti dell’attualità: cinema, ambiente, adolescenza, identità, fake news, legalità, memoria, bullismo, sport e intelligenza artificiale. A seguire, la visione di un lungometraggio scelto in base al modulo tematico e un dibattito finale, stimolo al confronto e all’ascolto delle idee degli studenti.

Saranno oltre quattromila gli studenti coinvolti fino al prossimo mese di marzo, attraverso giornate dedicate ai diversi moduli proposti: Little Green Steps e I Love My Planet per l’educazione ambientale, Immagina Crea Racconta per avvicinare al linguaggio cinematografico, Turisti della Realtà per approfondire il mondo digitale e i rischi delle fake news, Adolescence per riflettere sui temi dell’identità.

Trent’anni di storia educativa

Giffoni in a Day affonda le sue radici nel mille novecentonovantacinque, quando nacque con il nome di Movie Days. In trent’anni di attività, il progetto ha raccolto ventinove edizioni, coinvolgendo complessivamente oltre seicentomilaseicento studenti e quarantamila docenti. Si è affermato come uno dei più longevi e riconosciuti nel panorama culturale educativo italiano.

«Ancora una volta, Giffoni si conferma come punto di riferimento per l’offerta culturale e formativa», ha affermato il direttore generale, Jacopo Gubitosi. «Il successo di Giffoni in a Day, che ospiterà quattromila ragazzi fino al prossimo marzo, è la testimonianza viva della grande sinergia messa in campo con le scuole del territorio.

È un punto di partenza importante e il segnale dell’ottimo lavoro svolto per realizzare format capaci di intercettare le richieste e la voglia di conoscere dei ragazzi, approfondendo temi considerati generazionali. Lo faremo in pieno stile Giffoni: attraverso il dibattito, l’ascolto, mattinate che sappiano coniugare informazione e immaginazione. Ovviamente non poteva mancare il cinema, con film scelti in base ai moduli e in grado di toccare la sensibilità degli spettatori e suscitare emozioni.»

Contesto storico e ruolo del progetto

Il progetto Giffoni in a Day, originariamente Movie Days, rappresenta da trent’anni un punto fermo nell’educazione cinematografica in Campania. Nato nel mille novecentonovantacinque, ha saputo evolvere integrando la formazione sui temi più urgenti per le nuove generazioni – dall’ambiente alla tecnologia, dalla legalità all’identità – e consolidandosi attraverso ventinove edizioni, con oltre seicentomilaseicento studenti e quarantamila docenti coinvolti.

L’adozione di moduli tematici come Little Green Steps, I Love My Planet, Immagina Crea Racconta, Turisti della Realtà e Adolescence testimonia l’intento di declinare il linguaggio cinematografico in esperienze formative complete, capaci di stimolare consapevolezze e dialogo. Il ricorso al facilitator e il confronto in sala accentuano la dimensione partecipativa, in cui l’immaginazione si unisce all’informazione.

Multimedia Valley conferma la sua funzione di hub culturale sul territorio, aprendo ai giovani spazi di dialogo in cui il cinema diventa uno strumento per interrogarsi sul presente e costruire visioni future.