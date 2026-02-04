Brunello Cucinelli ha recentemente espresso una forte convinzione riguardo al settore manifatturiero italiano, affermando che in Italia "abbiamo i migliori manifatturieri del mondo". Questa dichiarazione pone l'accento sulla profonda tradizione artigianale e industriale che contraddistingue il Paese. Durante un'intervista, Cucinelli ha evidenziato come la forza delle imprese italiane risieda nella qualità del lavoro manifatturiero, un settore che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. L'imprenditore ha ribadito che il successo del made in Italy è intrinsecamente legato al saper fare dei suoi operai e all'inestimabile attenzione al dettaglio che da sempre caratterizza le produzioni italiane.

Tuttavia, Cucinelli ha sollevato una questione di primaria importanza: la necessità di valorizzare adeguatamente il lavoro dei propri dipendenti. In particolare, ha sostenuto con fermezza che "gli operai devono essere pagati di più", ponendo un accento significativo sulla questione retributiva all'interno del settore manifatturiero. Con questa dichiarazione, l'imprenditore mira a sottolineare quanto sia imprescindibile riconoscere il giusto valore economico e sociale al lavoro degli operai, un passo fondamentale per mantenere elevata la qualità e la competitività dell'industria italiana nel panorama globale.

La manifattura italiana e le sfide del futuro

La riflessione di Cucinelli si inserisce in un contesto storico in cui il comparto manifatturiero italiano si trova ad affrontare sfide significative.

Tra queste spiccano la crescente concorrenza internazionale, la necessaria digitalizzazione dei processi produttivi e l'urgenza di attrarre le nuove generazioni verso i mestieri artigiani. Le aziende del settore costituiscono un patrimonio culturale ed economico di inestimabile valore: l'Italia vanta centinaia di distretti produttivi distribuiti su tutto il territorio nazionale, dai distretti tessili di Toscana e Marche all'abbigliamento in Lombardia e Veneto, fino alla meccanica in Emilia-Romagna. Il valore complessivo delle esportazioni del made in Italy nel manifatturiero supera ogni anno centinaia di miliardi di euro, testimoniando la forte competitività globale di questo comparto.

L'insistenza di Cucinelli sulla tutela del lavoro e sul miglioramento delle condizioni salariali assume un'importanza ancora maggiore se letta in relazione al futuro delle nuove generazioni.

Queste ultime appaiono sempre meno attratte dal lavoro manuale, a meno che non sia supportato da una piena dignità economica e sociale. Diverse istituzioni, tra cui Confindustria Moda, evidenziano come la formazione in ambito tecnico e la trasmissione delle competenze siano cruciali per sostenere il ricambio generazionale e salvaguardare la preziosa tradizione manifatturiera italiana.

Il ruolo di Brunello Cucinelli e il modello imprenditoriale umanistico

Brunello Cucinelli è il fondatore e presidente dell'omonima azienda, con sede nel suggestivo borgo di Solomeo, in Umbria. L'impresa è rinomata per la produzione di cashmere di altissima qualità e per una filosofia imprenditoriale distintiva, improntata al rispetto e alla valorizzazione delle persone.

Il cosiddetto "capitalismo umanistico", promosso da Cucinelli, si fonda sull'idea che l'impresa debba garantire benessere sociale e culturale, parallelamente agli obiettivi economici. Questo approccio ha permesso all'azienda di distinguersi per i continui investimenti nella formazione, nella tutela del territorio e nel miglioramento delle condizioni di lavoro.

Il borgo di Solomeo rappresenta un caso emblematico di integrazione tra attività produttiva e promozione culturale. L'azienda ha promosso numerosi progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale, contribuendo attivamente allo sviluppo di una comunità che oggi ospita laboratori, scuole di alta formazione artigiana e iniziative culturali aperte al pubblico.

Nel 2022, il gruppo Brunello Cucinelli ha registrato una crescita a doppia cifra, con ricavi superiori a 700 milioni di euro, un dato che conferma la solidità e l'attrattività internazionale del brand.

L'attenzione di Cucinelli verso la qualità del lavoro e la dignità degli operai rimane un tema centrale per il futuro della manifattura italiana. Questo settore è oggi chiamato a rispondere alle nuove sfide sociali ed economiche, pur rimanendo fedele ai valori fondanti della propria straordinaria tradizione.