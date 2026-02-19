I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno restituito all'Arcidiocesi di Vercelli un dipinto raffigurante il cardinale Guala Bicchieri, rubato nel 2011 dalla Basilica di Sant’Andrea di Vercelli. La cerimonia di riconsegna si è svolta presso la Curia di Vercelli, alla presenza delle autorità religiose e dei rappresentanti dell’Arma.

L’opera, un ritratto di notevole valore storico e artistico, era stata sottratta dalla basilica durante un furto avvenuto tredici anni fa. Grazie alle indagini condotte dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino, il dipinto è stato individuato e recuperato, permettendo così il suo ritorno nella sede originaria.

La restituzione rappresenta un importante risultato nella salvaguardia del patrimonio culturale locale.

Il dipinto e la figura di Guala Bicchieri

Il dipinto restituito raffigura il cardinale Guala Bicchieri, figura centrale nella storia religiosa e civile di Vercelli. Fondatore della Basilica di Sant’Andrea nel XIII secolo, Bicchieri è ricordato per il suo ruolo di mecenate e promotore di opere d’arte e architettura. Il ritratto, di autore ignoto, costituisce una testimonianza significativa della devozione e della memoria storica legata alla basilica e alla città.

La Basilica di Sant’Andrea, uno dei principali monumenti medievali del Piemonte, custodisce numerose opere d’arte e rappresenta un punto di riferimento per la comunità vercellese.

Il recupero del dipinto contribuisce a restituire completezza al patrimonio artistico della chiesa.

L’impegno dei Carabinieri nella tutela dei beni culturali

Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri svolge un ruolo fondamentale nel contrasto ai furti e al traffico illecito di opere d’arte. L’operazione che ha portato al recupero del ritratto di Guala Bicchieri si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio e salvaguardia dei beni culturali, con particolare attenzione ai luoghi di culto e alle istituzioni religiose.

La collaborazione tra le forze dell’ordine, le autorità religiose e le istituzioni locali si conferma essenziale per la protezione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La restituzione del dipinto alla Basilica di Sant’Andrea rappresenta un segnale positivo per la comunità e per la memoria collettiva di Vercelli.