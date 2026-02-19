Le Orme celebrano i loro sessant’anni di attività con uno spettacolo dedicato alla loro “trilogia” di musica prog, realizzata tra il 1971 e il 1973. La tournée teatrale, iniziata nell’autunno 2025 e in corso fino all’aprile 2026, ripropone i tre album che hanno segnato un’epoca: Collage (1971), Uomo di Pezza (1972) e Felona e Sorona (1973). Questo omaggio rappresenta un momento significativo per la band veneziana, che ripercorre la propria fase più creativa e riconosciuta.

Il tour celebra la “Trilogia 1971‑1973”

Il tour ha preso il via nel novembre 2025, con tappe in diversi teatri italiani, tra cui il Teatro Garybaldi di Settimo Torinese (7 novembre 2025) e il Teatro Sociale di Sondrio (8 novembre 2025).

Una delle date più attese è quella del 20 febbraio 2026 all’Auditorium Concordia di Pordenone, con inizio dei concerti in serata. La scelta di rievocare questi capolavori discografici è stata definita “un omaggio ai tre album più importanti della storia musicale della band”.

Il significato dei tre album

Collage (1971) è universalmente riconosciuto come il primo capolavoro del rock progressivo italiano. Prodotto da Gian Piero Reverberi per Philips, segna la trasformazione del gruppo da beat a progressive, con arrangiamenti complessi e influenze dalla musica colta. Gli album Uomo di Pezza e Felona e Sorona, pubblicati negli anni successivi, consolidano ulteriormente la distinzione stilistica de Le Orme, contribuendo in modo determinante a definire e affermare il genere prog a livello nazionale e internazionale. La “Trilogia 1971‑1973” assume quindi un valore celebrativo e di recupero della memoria di una band che ha scritto pagine fondamentali nella storia del rock progressivo italiano.