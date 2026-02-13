Ermal Meta amplia il suo progetto artistico presentando "Stella Stellina" non solo come brano musicale, ma anche come libro con disegni. Questa iniziativa si concretizza a partire da martedì 18 febbraio 2026, quando sarà disponibile il volume illustrato legato alla canzone, unendo così il mondo della musica e della letteratura per l’infanzia. L’autore, molto legato al tema, sottolinea il desiderio di trasmettere messaggi semplici ma profondi ai più piccoli, mantenendo coerenza con il senso intimo e delicato del brano.

"Stella Stellina" ha riscosso particolare attenzione per il linguaggio diretto rivolto ai bambini.

Il libro, che accompagna la canzone, nasce per suggerire agli adulti come parlare ai più piccoli attraverso immagini e parole semplici. Meta afferma: “È importante trovare il modo giusto per comunicare con loro, soprattutto in momenti difficili”. Questa sinergia tra musica e illustrazione si inserisce nel percorso del cantautore di esplorare nuove modalità narrative e di coinvolgimento del pubblico, in particolare delle nuove generazioni.

Dalla musica al libro: una nuova tappa per Meta

L’idea di affiancare un libro illustrato a un brano nasce dall’esperienza personale di Meta, che nel tempo si è spesso cimentato con progetti trasversali tra musica e letteratura. "Stella Stellina" si propone così di essere non soltanto una canzone, ma un piccolo strumento relazionale.

All’interno del volume sono inseriti disegni che reinterpretano i principali passaggi del testo, con l’intento di stimolare la fantasia e la partecipazione dei lettori più giovani. Il progetto è pensato come condivisibile in famiglia, suggerendo spunti per momenti di lettura e ascolto congiunto.

Ermal Meta: uno sguardo sull’attività recente dell’autore

Ermal Meta è uno degli artisti più apprezzati sulla scena musicale italiana dell’ultimo decennio, noto per la sua sensibilità nella scrittura e nella composizione. Dopo il successo al Festival di Sanremo nel 2018, Meta ha proseguito nella sua ricerca di nuovi linguaggi musicali e narrativi. Numerose sue canzoni hanno affrontato tematiche importanti quali la crescita, la memoria e il dialogo intergenerazionale.

La pubblicazione di "Stella Stellina" in versione illustrata rappresenta un ulteriore passo nella carriera versatile del cantautore, confermando la volontà di rivolgersi anche al pubblico dell’infanzia e di sperimentare nuovi codici comunicativi.