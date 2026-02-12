Il noto cantautore Fulminacci ha confermato la sua intenzione di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo. L'artista ha dichiarato che il suo obiettivo principale sarà quello di divertirsi, sottolineando come il quinto posto rappresenti per lui la posizione ideale nella classifica della kermesse musicale. La notizia arriva direttamente dalle sue parole, in cui traspare la volontà di vivere l'esperienza sanremese senza l'assillo della vittoria, ma con la voglia di condividere la propria musica con il pubblico.

Sanremo come occasione di crescita artistica

Fulminacci ha spiegato che il Festival rappresenta per lui un'opportunità di crescita personale e professionale. L'artista ha già calcato il palco dell'Ariston in passato, ottenendo riscontri positivi sia dalla critica che dal pubblico. Questa nuova partecipazione viene vissuta con uno spirito leggero, puntando più al piacere della performance che al risultato finale. Il cantautore ha ribadito che il quinto posto sarebbe per lui una soddisfazione, evitando così le pressioni legate alle prime posizioni.

Le aspettative per la prossima edizione

In vista della prossima edizione del Festival, Fulminacci si prepara a portare sul palco un brano che rispecchi la sua identità musicale.

L'artista ha affermato di voler trasmettere emozioni autentiche, mantenendo uno stile coerente con il suo percorso artistico. La sua partecipazione è attesa con curiosità dagli appassionati di musica italiana, che hanno già apprezzato le sue precedenti esibizioni. Il cantautore si mostra sereno e motivato, pronto a vivere l'esperienza sanremese con entusiasmo e senza eccessive aspettative di classifica.