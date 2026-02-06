Kobo ha lanciato sul mercato italiano il Kobo Clara Colour, il primo eBook reader della casa ad integrare uno schermo E Ink a colori. Il dispositivo, già disponibile in vendita, rappresenta una novità importante per il settore, tradizionalmente legato agli schermi in bianco e nero.

Il Kobo Clara Colour viene proposto a un prezzo consigliato di 159,99 euro e offre uno schermo da sei pollici. La risoluzione raggiunge i 300 ppi (punti per pollice) per i contenuti in bianco e nero e scende a 150 ppi per i colori. La nuova tecnologia implementata, denominata E Ink Kaleido 3, consente finalmente di leggere contenuti a colori direttamente dal dispositivo portatile.

Questo migliora la fruizione non solo di libri illustrati e fumetti, ma anche di documenti PDF, manuali e altri materiali ricchi di immagini.

Tra i punti di forza evidenziati, il Kobo Clara Colour si distingue per la leggerezza e la compattezza, che lo rendono pratico per la lettura anche in mobilità. L'autonomia della batteria è segnalata come più che adeguata, grazie anche all'ottimizzazione della retroilluminazione e dell'aggiornamento delle pagine. Il dispositivo dispone della funzionalità ComfortLight Pro per la riduzione della luce blu durante la lettura serale, e mette a disposizione una memoria interna da 16 GB, sufficiente per migliaia di volumi. Kobo mantiene la totale assenza di pubblicità integrata nell'esperienza d'uso.

Chi ha avuto modo di provarlo sottolinea come "le copertine acquistino una marcia in più rispetto al passato e le pagine dei fumetti si accendano di dettagli inediti". La resa cromatica rimane adatta principalmente all’esigenza di consultazione, senza voler competere con la brillantezza degli schermi LCD o OLED dei tablet.

Il mercato degli eBook reader e la svolta del colore

Il Kobo Clara Colour segna una tappa significativa nell'evoluzione degli eBook reader, finora dominati dalla tecnologia monocromatica. L'introduzione dello schermo a colori apre nuove prospettive soprattutto per la lettura di materiali illustrati, la consultazione di testi scolastici, manuali tecnici, guide turistiche e manuali fotografici.

Kobo si è posizionata come uno dei principali attori internazionali nel comparto degli eBook reader, proponendo soluzioni compatibili con i più diffusi formati di file, tra cui ePub, PDF e Mobi. L'ecosistema Kobo integra anche l'accesso a store online dedicati e biblioteche digitali. La lunga autonomia tipica degli eBook reader, unita ora alle nuove possibilità offerte dai colori, potrebbe ampliare ulteriormente la platea di utenti interessati alla lettura digitale.

Caratteristiche tecniche e differenze rispetto agli altri dispositivi Kobo

Secondo le caratteristiche tecniche diffuse da Kobo, il Clara Colour ha un peso di soli 174 grammi e dimensioni compatte (112 x 160 x 9 mm), che lo rendono adatto anche al trasporto quotidiano.

Il display E Ink Kaleido 3 impiega filtri a colori per restituire una palette di 4.096 colori, contro l’esperienza in bianco e nero dei modelli precedenti. L'interfaccia rimane semplice e intuitiva, con la possibilità di personalizzare font, dimensioni dei caratteri e temperatura colore dello schermo. Tra le funzionalità rilevanti si segnalano il supporto alle biblioteche digitali pubbliche via OverDrive, la resistenza agli schizzi d'acqua (certificato IPX8) e la compatibilità con audiolibri tramite Bluetooth (utilizzando cuffie wireless). Nella gamma Kobo, il Clara Colour si distingue dunque per la possibilità di apprezzare mappe, grafici e illustrazioni scientifiche con maggiore fedeltà rispetto ai modelli monocromatici, mantenendo un'esperienza d’uso priva di pubblicità e incentrata sulla lettura.