Nel suo libro “Promemoria”, Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino e delegato italiano alla proprietà intellettuale, propone un «viaggio nella modernità». Il saggio ripercorre le tappe fondamentali che hanno segnato il passaggio dalla nascita del web all’ascesa dell’intelligenza artificiale, organizzando una mappa lucida e critica delle trasformazioni contemporanee. Dalle piattaforme digitali alla geopolitica, fino alle nuove fragilità economiche, Masi analizza opportunità e scenari futuri, senza trascurare errori ancora aperti, offrendo una lettura consapevole del presente.

Secondo l’autore, il margine attuale per la regolamentazione di Internet è ormai ristretto. Le scelte strategiche compiute tra gli anni ottanta e novanta, in particolare negli Stati Uniti, hanno infatti favorito una visione del web improntata all’anarchia, alimentata dal mito del «free internet» e dell’«open access» privo di vincoli. Questo assetto ha generato rendite economiche, mediate e sociali senza precedenti, concentrate nelle mani delle grandi piattaforme over the top. Un potere che, come sottolinea Masi, «può essere contrastato solo con strumenti più incisivi, a partire da una normativa antitrust realmente efficace».

Contesto e genesi del libro

“Promemoria” era stato presentato in anteprima nel 2025 come raccolta ragionata degli articoli di Masi pubblicati sulle testate del gruppo Class (Milano Finanza, Italia Oggi) e su Adnkronos.

I temi trattati riguardavano la rete, la proprietà intellettuale e i grandi attori digitali. In uscita il 12 aprile 2025 allegato a Milano Finanza e Italia Oggi, il volume si propone come uno strumento essenziale per orientarsi nella complessità della contemporaneità, spaziando dall’economia alle banche, dalla musica allo sport. Masi, figura pubblica con una lunga carriera istituzionale — che include ruoli in Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio, SIAE, Rai e Consap — ha concepito il libro come un vero e proprio «promemoria», capace di offrire «punti nave» per navigare tra le informazioni e la disinformazione.

Un contributo alla riflessione istituzionale e culturale

Il valore di “Promemoria” risiede nella sua impostazione istituzionale e riflessiva, incentrata su scelte significative del passato e sulle tensioni del presente.

La raccolta offre una disamina critica delle conseguenze derivanti da un web non adeguatamente regolamentato, evidenziando l’urgenza di un’antitrust efficace. Inoltre, affronta l’importanza di leggi nazionali complementari all’AI Act e il complesso nodo dell’intelligenza artificiale generativa in relazione al diritto d’autore. Il libro riflette la responsabilità civile di chi, come Masi, ha vissuto da vicino l’evoluzione delle politiche culturali, digitali e istituzionali del Paese.

Il volume si rivolge a lettori interessati non solo alla tecnologia, ma anche ai meccanismi normativi e culturali che plasmano il nostro tempo, offrendo spunti preziosi per una governance più consapevole e attenta alle sfide future.