Il Palazzo Tarasconi di Parma ospita, dal 10 febbraio al 21 luglio, una grande mostra dedicata agli Impressionisti francesi, intitolata “Impressionisti. Da Monet a Bonnard. Capolavori dalla Collezione Ishibashi Foundation”. L’esposizione presenta oltre cento opere realizzate tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, delineando un percorso attraverso i principali artisti e i momenti salienti del movimento impressionista e post-impressionista.

I capolavori della Collezione Ishibashi Foundation

Il nucleo centrale della mostra è costituito dai dipinti provenienti dall’Ishibashi Foundation di Tokyo, una delle più prestigiose raccolte giapponesi di arte europea.

L’evento include opere di artisti quali Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Paul Signac, Maurice Denis, Félix Vallotton e Pierre Bonnard. Gli organizzatori sottolineano che si tratta di “un’occasione unica per vedere in Italia opere che raramente lasciano il Giappone”, definendo questa selezione come “un secolo di riflessi e di rivoluzione del vedere”.

La maggior parte dei capolavori esposti proviene dalle collezioni dello storico Bridgestone Museum of Art di Tokyo (oggi Artizon Museum), gestito dalla Ishibashi Foundation. Questa istituzione è rinomata a livello internazionale per la qualità delle sue raccolte di arte impressionista e moderna, formate a partire dagli anni Cinquanta dall’industriale Shojiro Ishibashi.

La fondazione vanta opere significative di Monet, incluse le celebri ninfee, accanto a importanti tele di Renoir, Degas e altri protagonisti del movimento.

La mostra di Parma offre inoltre un confronto tra la produzione impressionista classica e le esperienze successive del post-impressionismo, attraverso opere di artisti come Bonnard e Vallotton. Questa scelta curatoriale consente di tracciare le trasformazioni stilistiche e tematiche che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, hanno influenzato la pittura europea. Il percorso espositivo si snoda tra paesaggi, scene di vita quotidiana e ritratti, offrendo una panoramica articolata delle innovazioni introdotte dagli Impressionisti e dai loro successori.

Palazzo Tarasconi e la scena artistica parmense

Il Palazzo Tarasconi, sede dell’esposizione, si colloca nel centro storico di Parma e rappresenta una delle principali strutture espositive cittadine. Il palazzo, risalente al Cinquecento, è stato recentemente restaurato e costituisce oggi un punto di riferimento per le grandi rassegne d’arte internazionale ospitate in città. Parma, già capitale italiana della cultura nel 2020, ha valorizzato il proprio patrimonio storico-artistico, ospitando regolarmente mostre di rilievo, spesso proprio a Palazzo Tarasconi o nella vicina Pilotta, sede della Galleria Nazionale, della Biblioteca Palatina e del Teatro Farnese.

Il progetto espositivo dedicato a Monet e agli Impressionisti si inserisce in questo vivace contesto culturale, promuovendo un importante confronto tra collezioni d’arte europee e giapponesi.

La mostra apre il 10 febbraio e sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Grazie alle collaborazioni tra istituzioni e alla presenza di opere di eccezionale valore, l’evento promette di attrarre numerosi appassionati e studiosi da tutta Italia e dall’estero.