Patty Pravo segna il suo ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Opera”, partecipando per l’undicesima volta. L’occasione coincide con l’annuncio di un nuovo album, anch’esso intitolato “Opera”, la cui uscita è prevista per il 6 marzo. L’artista ha ribadito come la musica sia il fulcro della sua esistenza, e ogni sua scelta di partecipare al Festival sia legata alla presenza di un brano dal significato profondo. “Opera” viene descritto come un inno alla bellezza, alla cultura, alla musica e all’arte, con un messaggio universale che esorta alla difesa della propria unicità.

Un progetto discografico tra arte e cultura

Il disco “Opera” rappresenta il ventinovesimo album di inediti nella discografia di Patty Pravo. Frutto di un lavoro durato oltre un anno, è stato realizzato con la collaborazione del produttore Taketo Gohara. L’artista ha operato una selezione accurata di brani, privilegiando sonorità ricercate e testi di spessore. Tra gli autori che hanno contribuito al progetto figurano nomi di rilievo come Giuliano Sangiorgi, Morgan, La Rappresentante di Lista, Francesco Bianconi, Serena Brancale e Raphael Gualazzi. L’album verrà inoltre presentato in contesti d’eccezione, quali alcuni dei più prestigiosi musei italiani. Tra questi, le Gallerie d’Italia a Milano e Napoli, Palazzo Medici Riccardi a Firenze e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma.

L’iniziativa mira a offrire ai giovani un’opportunità inedita per riscoprire il patrimonio culturale custodito in questi luoghi.

Sanremo, omaggio e tour nei teatri

In occasione della serata dedicata alle cover, Patty Pravo renderà omaggio a Ornella Vanoni interpretando il brano “Ti lascio una canzone”. Ad accompagnarla sul palco sarà il primo ballerino del Teatro alla Scala, Timofej Andrijashenko. L’artista ha espresso grande affetto per l’amica scomparsa, anticipando un momento di profonda emozione e elevata performance artistica. Al termine del Festival, prenderà il via l’“Opera Tour”. La tournée debutterà l’8 aprile da Firenze, per poi proseguire toccando teatri in importanti città come Varese, Torino, Bologna, Milano, Roma e Padova. I biglietti per gli spettacoli sono già disponibili per l’acquisto.