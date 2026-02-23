Il 76° Festival di Sanremo si aprirà con un sentito omaggio a Pippo Baudo, iconico conduttore scomparso lo scorso 16 agosto all’età di 89 anni, che ha calcato il palco della kermesse per ben tredici edizioni. Questo tributo segnerà l’inizio della manifestazione, prima che il palco dell’Ariston si illumini per l’esibizione di Olly, vincitore di Sanremo 2025. Olly presenterà il brano “Balorda Nostalgia”, dando ufficialmente il via alla competizione che vedrà sfidarsi i trenta Big in concorso.

Un tributo che segna l’inizio del Festival

La scelta di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di questa edizione, di dedicare l’incipit del Festival a Pippo Baudo non è casuale.

Rappresenta un gesto di profondo rispetto e un omaggio simbolico al suo immenso contributo alla televisione italiana e, in particolare, al Festival di Sanremo, di cui è stato un pilastro insostituibile.

Il passaggio di consegne con Olly

Subito dopo il commosso tributo a Baudo, sarà la volta di Olly. Il vincitore dell’edizione precedente salirà sul palco con “Balorda Nostalgia”, un momento che assume un forte valore simbolico: il testimone viene idealmente passato dal vincitore dell’anno precedente ai nuovi concorrenti in gara, segnando un ideale ponte tra passato e futuro della musica italiana.

Contesto e significato dell'omaggio

Carlo Conti ha più volte manifestato l'intenzione di dedicare l'intera edizione del Festival alla memoria di Pippo Baudo.

L'apertura con un omaggio così significativo rafforza questa volontà, sottolineando il profondo legame tra la storia della manifestazione e le figure che ne hanno segnato indelebilmente il percorso. Un modo per mantenere viva la memoria di un grande protagonista.

Pippo Baudo, un’eredità televisiva

Pippo Baudo rimane uno dei volti più longevi e influenti della storia della televisione italiana. La sua conduzione del Festival di Sanremo per tredici edizioni ha contribuito non solo a definire l’identità stessa della kermesse, ma anche a lanciare e a consolidare la carriera di innumerevoli artisti, lasciando un'eredità culturale e professionale di inestimabile valore.