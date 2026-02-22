Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, classe 1998, debutta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Ossessione’. Questo pezzo dal ritmo latino racconta la musica come una spinta positiva e motivazionale. L’artista, originario di Mugnano di Napoli, descrive l’ossessione come “il motore, ciò che muove tutto”, una forza sana che lo ha riportato a fare musica dopo un periodo di stop. Il brano è nato in modo spontaneo “in cameretta” con il produttore Vito Salamanca, senza l’intenzione iniziale di partecipare al Festival, e trasmette leggerezza e gioia ogni volta che viene ascoltato.

Un’esibizione pensata per emozionare

Samurai Jay affronta il palco dell’Ariston con lo spirito di chi si esibisce come se fosse in cameretta, realizzando un sogno d’infanzia. Il suo obiettivo è portare sul palco se stesso, i suoi amici e tanti sorrisi, con l’intento di trasmettere leggerezza e felicità. L’orchestra, diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, accompagna un brano nato in un contesto intimo, creando un contrasto emozionante tra semplicità e grandezza.

Cover, ospiti e ambizioni internazionali

Per la serata delle cover, Samurai Jay ha scelto ‘Baila Morena’ di Zucchero, che interpreterà insieme a Roy Paci e Belén Rodríguez. Roy Paci si inserisce perfettamente nel riarrangiamento, mentre Belén è stata scelta per la sua umanità e presenza scenica.

È inoltre in lavorazione una versione spagnola di ‘Ossessione’, a conferma delle ambizioni internazionali del brano.

Samurai Jay chiarisce l’uso dell’Auto-Tune: utilizzerà una lieve correzione, come gli altri partecipanti, ma punta a una performance “più umana”, con la sua voce “bella pulita”. Al di là della classifica o dell’ipotesi Eurovision, per lui la vittoria è già arrivata: esserci, per le difficoltà superate e per il legame con le sue radici, è già un traguardo. Il video della madre che salta e piange quando Carlo Conti ha annunciato il suo nome rappresenta per lui il vero premio.

Chi è Samurai Jay

Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore, nasce a Mugnano di Napoli nel 1998. Si afferma nella scena urban con l’EP “Promesse” (2018) e singoli come “Gang” con Geolier, certificato disco d’oro.

Il successo virale arriva con “Halo” (2025), tormentone estivo certificato disco d’oro e tra i brani più ascoltati su TikTok e Spotify. ‘Ossessione’ segna il suo debutto ufficiale in gara al Festival di Sanremo.