Si accendono questa sera, martedì 24 febbraio, le luci sul Festival di Sanremo 2026. La prima serata andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20.40, subito dopo il Tg1 PrimaFestival, e si concluderà intorno all’1.25. Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara, protagonisti di una maratona musicale che darà ufficialmente il via alla competizione.

L’ordine di uscita è stato reso noto nel corso della conferenza stampa delle ore 12. Ad aprire la competizione sarà Ditonellapiaga e si concluderà con LDA e AKA7even. Al termine delle esibizioni sarà stilata una prima classifica provvisoria, determinata esclusivamente dal voto della Sala Stampa, Tv e Web.

In chiusura di puntata saranno rese note le cinque canzoni più votate, senza indicazione della posizione in graduatoria.

I 30 Big in gara con i brani della prima serata

Nella scaletta di Sanremo 2026 è riportato l'ordine delle esibizioni dei concorrenti e i rispettivi brani:

Ditonellapiaga col brano Che fastidio

Michele Bravi con Prima o poi

Sayf canterà Tu mi piaci tanto

Mara Sattei con Le cose che non sai di me

Dargen D’Amico col brano AI AI

Arisa canterà Magica favola

Luchè con Labirinto

Tommaso Paradiso col brano I romantici

Elettra Lamborghini canterà Voilà

Patty Pravo con Opera

Samurai Jay col brano Ossessione

Raf con Ora e per sempre

J-Ax canterà Italia Starter Pack

Fulminacci con Stupida sfortuna

Levante col brano Sei tu

Fedez & Marco Masini con Male necessario

Ermal Meta canterà Stella stellina

Serena Brancale col brano Qui con me

Nayt con Prima che

Malika Ayane canterà Animali notturni

Eddie Brock con Avvoltoi

Sal Da Vinci col brano Per sempre sì

Enrico Nigiotti canterà Ogni volta che non so volare

Tredici Pietro con Uomo che cade

Bambole di Pezza col brano Resta con me

Chiello canterà Ti penso sempre

Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta

Leo Gassmann col brano Naturale

Francesco Renga canterà Il meglio di me

LDA & Aka7even con Poesie clandestine

Conduzione e ospiti della prima serata

A presentare il Festival di Sanremo 2026 saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore Can Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan.

Durante la conferenza stampa è stata annunciata anche la presenza di Kabir Bedi - storico interprete indiano - che affiancherà l'attore turco.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà il cantautore Tiziano Ferro, che celebra i 25 anni del singolo di debutto del 22 giugno 2001 dal titolo Xdono. Il cantante proporrà un set speciale dedicato ai suoi successi e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Sono un grande, title track del suo ultimo album.

Nel corso della serata sono previsti collegamenti con la nave Costa Toscana, dove si esibirà Max Pezzali insieme a Olly vincitore del Festival di Sanremo 2025. Spazio anche al Suzuki Stage in piazza Colombo, che nella serata inaugurale ospiterà Gaia con la conduzione di Daniele Battaglia.

DopoFestival e commenti a caldo

Dunque, chiarito che Sanremo 2026 inizia il 24 febbraio, la curiosità cresce di ora in ora. Al termine della diretta dall’Ariston, la programmazione proseguirà con il DopoFestival dal Teatro del Casinò della città dei fiori. A condurre ci saranno Nicola Savino affiancato da: Aurora Leone dei The Jackal, dal maestro Enrico Cremonesi e dal comico Federico Basso. In studio anche giornalisti di carta stampata, tv, radio e web per commentare a caldo le esibizioni. Sarà un modo anche per vedere le prime reazioni - riguardanti le esibizioni dei concorrenti e gli eventi caratterizzanti del Festival - da parte del pubblico social.