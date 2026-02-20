La celebre cantante tedesca Ute Lemper porterà in scena a Roma il concerto "Paris Paris" il 21 febbraio 2026, un sentito omaggio alla ricca tradizione della chanson francese. L'evento si terrà presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Sinopoli. Lo spettacolo è concepito come un tributo ai pilastri del genere, tra cui spiccano nomi come Jacques Brel, Edith Piaf, Charles Aznavour, Leo Ferré e Juliette Gréco, artisti che hanno profondamente segnato lo sviluppo della musica francese del Novecento. L'omaggio di Lemper si configura come un appuntamento di rilievo nel panorama musicale romano e nazionale, integrandosi nel calendario di eventi del Parco della Musica.

La cantante ha espresso il desiderio di "far rivivere le emozioni e le storie che questi iconici autori hanno trasmesso al pubblico di tutto il mondo attraverso la loro musica".

L'ingresso al concerto è previsto a partire dalle ore 21.00, con i biglietti disponibili sui canali di vendita autorizzati dal Parco della Musica. La performance di Lemper non si limita a reinterpretare testi e melodie, ma si distingue per la sua straordinaria capacità di fondere teatro e musica, esaltata da un'intensa interpretazione scenica. Ute Lemper ha costruito una solida fama internazionale grazie non solo alla sua maestria vocale, ma anche a una notevole versatilità artistica che le ha permesso di esplorare generi diversi, dal musical alla musica classica e al jazz.

"Paris Paris" rappresenta una delle sue più riuscite espressioni di profondo amore per la cultura musicale europea, riportando in vita le suggestive atmosfere dei celebri cabaret parigini.

L'omaggio alla chanson francese e la carriera di Ute Lemper

La scelta di Roma come sede per questo evento sottolinea il forte legame tra la città e le grandi produzioni internazionali dedicate alla musica. L'Auditorium Parco della Musica, opera dell'architetto Renzo Piano e inaugurato nel 2002, si è affermato come uno dei principali poli culturali europei, offrendo una programmazione che abbraccia ogni genere musicale. Il concerto di Ute Lemper si inserisce in una consolidata tradizione di appuntamenti che hanno visto esibirsi artisti di livello mondiale, rafforzando ulteriormente il prestigio di Roma come vivace centro della vita musicale.

Ute Lemper, nata a Münster nel 1963, è rinomata per le sue interpretazioni del repertorio berlinese e francese, oltre che per le sue collaborazioni con compositori e registi di fama. Ha lavorato con ensemble sinfonici internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua abilità nel riscoprire e attualizzare la musica da camera, i musical di Kurt Weill e l'espressività della chanson francese. Nel corso della sua carriera, Lemper ha inciso composizioni di Astor Piazzolla, collaborando con musicisti di fama internazionale e ottenendo prestigiosi premi, tra cui l'Olivier Award a Londra.

Il Parco della Musica di Roma: un riferimento per la cultura

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone costituisce uno dei più grandi complessi musicali d’Europa, comprendente le sale Santa Cecilia, Sinopoli e Petrassi, oltre a spazi dedicati a eventi collaterali.

Il complesso architettonico, realizzato tra il 1994 e il 2002 su progetto di Renzo Piano in un'area di notevole interesse archeologico, si distingue per l'eccellente acustica e le forme innovative. È diventato un punto di riferimento imprescindibile per la musica classica, jazz, contemporanea e per la cultura musicale in generale. Con una capienza totale che supera i 3.000 posti, il Parco della Musica ha ospitato nel corso degli anni numerosi festival, rassegne e concerti di interpreti internazionali.

L’appuntamento con Ute Lemper e il suo omaggio alla chanson francese rappresenta, dunque, non solo un evento musicale di prim'ordine, ma anche un'occasione di incontro tra diverse tradizioni europee, trovando nell’Auditorium Parco della Musica uno dei luoghi più autorevoli per la diffusione della cultura attraverso la musica.