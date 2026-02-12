La Maison Valentino ha annunciato che sfilerà a Roma il prossimo 12 marzo a palazzo Barberini. L’evento segna un ritorno significativo nella capitale per una delle case di moda italiane più celebri a livello internazionale.

L’annuncio della data è stato diffuso direttamente dalla casa di moda, che ha sottolineato come questa sfilata sia “un tributo al patrimonio artistico e architettonico della città”. L’evento del 12 marzo rappresenta un appuntamento atteso nel calendario della moda internazionale, sia per il valore simbolico del ritorno di Valentino a Roma sia per l’attesa sulla scelta della location.

Nel comunicato aziendale si legge: “Roma non è solo il luogo della nostra fondazione, ma resta sempre una fonte di ispirazione”.

Il profondo legame tra la Maison Valentino e la città di Roma

La Maison Valentino è stata fondata a Roma nel 1960 da Valentino Garavani e da allora il connubio tra la moda della casa e il patrimonio artistico della città è stato continuo. Nel corso della sua storia, la Maison ha spesso scelto luoghi emblematici per i suoi eventi, contribuendo a valorizzare il dialogo tra creatività sartoriale e contesti monumentali. Oggi, sotto la guida del direttore creativo Alessandro Michele, Valentino porta avanti una tradizione di eccellenza che affonda le radici nel territorio romano.

L’evento del 12 marzo si inserisce perfettamente in questa visione di moda che dialoga con la storia e la bellezza di Roma, configurandosi come uno dei momenti più rappresentativi della stagione romana del fashion internazionale.

Un evento atteso nel calendario della moda

La sfilata di Valentino a Roma è attesa da appassionati e addetti ai lavori come uno degli appuntamenti più significativi della stagione. Fanno sapere dal comune di Roma: "L'annuncio della sfilata di Valentino a Roma - scrive Onorato in una nota del Campidoglio - a Palazzo Barberini il 12 marzo, è una grande notizia per la nostra città, tornata centrale nel mondo della moda negli ultimi 4 anni. Sarà un appuntamento imperdibile, con le immagini che faranno il giro del mondo. Sarà anche una straordinaria occasione per omaggiare e ricordare l'arte e la figura del maestro Valentino Garavan"