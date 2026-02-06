Louis Vuitton celebra il 130° anniversario del suo iconico Monogram con un nuovo progetto fotografico che riunisce alcune delle principali figure della moda contemporanea. Tra i volti ritratti spiccano Zendaya, nuova ambasciatrice globale della maison, Cate Blanchett, Léa Seydoux e molte altre personalità. Il servizio fotografico, curato dal regista e fotografo Nicolas Ghesquière, è stato presentato in anteprima internazionale il 6 febbraio 2026.

L’iniziativa si posiziona tra gli eventi di spicco dell’anno nel settore della moda e celebra uno dei simboli più riconoscibili al mondo: il Monogram, introdotto da Georges Vuitton nel 1896 per onorare il padre fondatore, Louis Vuitton.

Le immagini di questa nuova campagna mirano a enfatizzare il carattere trasversale e intramontabile del Monogram, un'icona che ha attraversato generazioni e culture. La maison ha dichiarato che “questo progetto testimonia come il Monogram sia molto più di un semplice motivo decorativo, diventando simbolo di personalità e appartenenza”.

Il significato culturale e artistico del Monogram

Le fotografie inedite, che includono anche Chloe Grace Moretz, Naomi Osaka e Sofia Coppola, mettono in risalto la versatilità e l'ampiezza d'interpretazione del Monogram attraverso diverse culture. Il simbolo viene presentato non solo come elemento di lusso, ma anche come punto di riferimento nell'immaginario collettivo e nel design globale.

Queste immagini si inseriscono nella tradizione di grandi progetti di collaborazione artistica promossi da Louis Vuitton a partire dagli anni Duemila, seguendo le orme di Stephen Sprouse, Takashi Murakami e Yayoi Kusama, che hanno contribuito alla continua reinterpretazione del Monogram.

La maison ha spiegato che la scelta di coinvolgere personalità provenienti da ambiti diversi – dal cinema allo sport all’arte – risponde alla volontà di dimostrare come il Monogram si sia evoluto nel tempo, pur rimanendo fedele al suo spirito originario. Ogni ambasciatore ha interpretato a modo proprio il segno ideato nel 1896, evidenziando la sua capacità di dialogare sia con la storia della moda che con quella personale di chi lo indossa.

Storia e attualità del Monogram Louis Vuitton

Il Monogram, concepito da Georges Vuitton come omaggio al padre Louis, fu inizialmente creato per proteggere l'originalità delle creazioni della maison e distinguerle dalle imitazioni. Il disegno, composto dalle lettere LV e da elementi grafici ispirati all'Art Nouveau, ha rappresentato una rivoluzione nel mondo del lusso e, a 130 anni dalla sua nascita, rimane uno dei marchi più imitati e al contempo più riconosciuti. Oggi, il Monogram accompagna sia le collezioni classiche che edizioni limitate in collaborazione con artisti e stilisti internazionali.

La nuova campagna fotografica sottolinea il costante legame tra la tradizione del marchio e la sua capacità di innovare.

L’evento di presentazione delle immagini fa parte di una serie di celebrazioni che includono anche esposizioni temporanee e iniziative sui social media, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati ed esperti di moda a livello globale. Il Monogram si conferma così come fulcro identitario di Louis Vuitton, reinterpretato da volti noti e personalità emergenti della scena internazionale.