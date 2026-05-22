L'Università di Tor Vergata a Roma ha ospitato Ultimo in un incontro con cinquecento studenti, preludio al concerto dei record del 4 luglio 2026. L'evento, nell'area dell'ateneo, attende 250mila spettatori, primato italiano. Nel dialogo con lo psichiatra Paolo Crepet, il cantautore ha definito il concerto una "visione", realizzata con "dettagli improbabili". Ha condiviso le sue fragilità, la difficoltà di parlare e la preferenza per la musica, evidenziando il divario artista-persona.

Organizzazione e numeri del live

L'organizzazione del concerto è tra le più complesse in Italia.

I 250mila biglietti sono stati esauriti in poche ore, stabilendo un primato. Gestione accessi: controllo nominativo e rivendita autorizzata. La biglietteria è operativa dal 4 maggio; logistica e accessi in definizione. L'area universitaria si trasformerà in una "città temporanea", con settori a tema. L'evento si lega all'uscita del nuovo singolo "Romantica" e dell'album "Il giorno che aspettavo", previsto per il 19 giugno.

Il "giorno dopo": la prospettiva emotiva

Ultimo ha rivelato una preoccupazione oltre il concerto: il "giorno dopo", il 5 luglio. Ha evidenziato la preparazione al post-evento. Ha descritto la sensazione di essere "anestetizzato" dopo i tour, evidenziando il dualismo palco-normalità.

Ha ricordato i rifiuti da Amici e X Factor, ribadendo la sua fede nella musica, senza appoggi, essenziale. Ha riflettuto sulla perdita della libertà degli esordi.

Tor Vergata: raduno generazionale

Il concerto del 4 luglio a Tor Vergata sarà un raduno generazionale unico, una sfida logistica, organizzativa ed emotiva. La preparazione, lunga un anno e mezzo, include la gestione del post-evento. Ultimo si è definito un "tramite" per la sua musica, non sentendosi "all'altezza delle canzoni". L'Università di Tor Vergata, polo culturale, si trasformerà in un palcoscenico nazionale per un evento senza precedenti. L'attesa per il live è connessa all'uscita dei nuovi lavori discografici, che scandiscono evoluzione artistica e legame con il pubblico.