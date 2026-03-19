Il cantautore Amedeo Minghi si prepara a inaugurare il suo Tour 2026 con una speciale data zero. L'appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21:00, presso il Lanciano Forum di Castelraimondo, in provincia di Macerata. Questo evento esclusivo anticipa la partenza ufficiale della tournée, prevista per il mese di aprile, e darà il via a una serie di concerti che attraverseranno i più prestigiosi luoghi d’Italia, tra piazze, arene e anfiteatri, come annunciato dall’artista e dalla DM Produzioni.

Durante il concerto, Minghi ripercorrerà i grandi classici del suo vasto repertorio.

Il pubblico potrà ascoltare brani iconici come “L’immenso”, “1950”, “La vita mia”, “Vattene amore” e “I ricordi del cuore”, affiancati da alcune delle sue più recenti produzioni. Sul palco, l’artista sarà accompagnato da una band di musicisti esperti: Giandomenico Anellino alle chitarre, Alessandro Mazza al basso, Luca Perroni a pianoforte e tastiere, Stefano Marazzi alla batteria, e le voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora ai cori.

Il Tour 2026: Un Viaggio Tra Passato e Presente

Amedeo Minghi ha condiviso la sua visione per il Tour 2026, sottolineando l’importanza di creare uno spettacolo che possa connettere diverse generazioni di spettatori. “Il mio pubblico attraversa varie generazioni e durante i concerti mi piace preparare una scaletta che dia a tutti la possibilità di sognare.

Sarà un viaggio nel nostro comune passato, tra ciò che è stato e quel che sarà”, ha dichiarato il cantautore. La serata sarà un’occasione per celebrare non solo i successi consolidati nella memoria collettiva, ma anche per presentare nuove proposte, con l’obiettivo di “continuare ed arricchire, rinnovandolo, il rapporto saldo che unisce la mia storia a quella di tanta gente che, negli anni, ha condiviso le mie avventure musicali”.

La scelta del Lanciano Forum di Castelraimondo per questa anteprima nazionale offre agli appassionati locali e ai fan da altre regioni l'opportunità di vivere un appuntamento unico e di assistere in esclusiva alle novità dello spettacolo, prodotto da DM Produzioni.

I biglietti sono disponibili per l'acquisto online al prezzo di 23 euro, a cui potrebbero aggiungersi eventuali commissioni. È possibile utilizzare anche le principali carte dedicate a giovani, studenti e docenti, quali la Carta della Cultura Giovani, la Carta del merito e la Carta del Docente.

Castelraimondo e il Ruolo del Lanciano Forum

Il Lanciano Forum si conferma una struttura polifunzionale di riferimento nella provincia di Macerata, situata nel comune di Castelraimondo. La sua frequente selezione per ospitare eventi artistici, musicali e culturali di rilievo è dovuta agli ampi spazi e ai servizi moderni che offre, rendendolo ideale per concerti di grandi dimensioni e garantendo l’accessibilità a un vasto pubblico.

Attraverso eventi come la data zero del tour di Minghi, il Forum ribadisce il proprio ruolo centrale nella promozione della cultura musicale nelle Marche e nell’apertura della comunità locale a iniziative nazionali di prestigio.

Amedeo Minghi, riconosciuto tra i più importanti autori della canzone italiana, vanta una carriera di oltre quarant’anni, costellata da successi che hanno profondamente influenzato il panorama musicale del paese. La nuova tournée rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico di riscoprire i brani più amati del suo repertorio e di familiarizzare con le sue più recenti produzioni. L’evento di Castelraimondo si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione dei territori regionali, portando la musica d’autore nelle principali piazze italiane e coinvolgendo una platea trasversale per età e provenienza.