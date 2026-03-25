Un ritratto intimo e profondo di Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute e amate a livello mondiale, arriva per la prima volta in Italia. Il documentario, intitolato "Andrea Bocelli - Because I Believe", sarà trasmesso in prima visione su Sky Documentaries il 5 aprile alle 21.15 e sarà disponibile anche in streaming su Now. Firmato dalla regista Cosima Spender, il film offre uno sguardo personale e autentico sulla vita e la carriera del celebre tenore, raccontata direttamente dalla sua prospettiva.

L'opera si distingue per l'accesso esclusivo alla quotidianità di Bocelli, rivelando non solo l'artista rigoroso ma anche l'uomo di famiglia profondamente devoto.

Il documentario segue il percorso umano e musicale di Bocelli, evidenziando come la perdita della vista all'età di dodici anni sia stata trasformata in una straordinaria determinazione nello studio e nella pratica musicale. Nel racconto emergono i primi anni di carriera, caratterizzati da numerose esibizioni nei piano bar, fino all'incontro decisivo con Zucchero, che, ascoltando un demo con la sua voce, intuì immediatamente il suo talento. Il successo planetario arrivò poco dopo con "Time to Say Goodbye", l'indimenticabile duetto con Sarah Brightman, che lo proiettò nella notorietà internazionale.

La carriera e le collaborazioni internazionali di Andrea Bocelli

Il documentario ripercorre la straordinaria ascesa di Bocelli, sottolineando la sua disciplina artistica, la dedizione nello studio e l'amore profondo per l'opera, da lui definita "il paradiso della musica".

La narrazione include momenti salienti come le sue esibizioni sui palcoscenici più prestigiosi del mondo e le prestigiose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Céline Dion, Jennifer Lopez e Dua Lipa. Andrea Bocelli ha raggiunto il traguardo di quasi 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e si è esibito in occasione di grandi eventi globali, dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio. Nel corso della sua illustre carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Golden Globe, i BRIT Awards, i World Music Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Attraverso interviste, materiali d'archivio, performance dal vivo rare e momenti informali condivisi con famiglia e amici, le immagini del documentario restituiscono un Bocelli inedito.

Viene messa in luce la determinazione che, nonostante le difficoltà legate alla perdita della vista, ha caratterizzato l'intero percorso musicale del tenore e la sua costante volontà di trasmettere emozioni al grande pubblico.

Il lavoro della regista Cosima Spender

Cosima Spender, regista nota per la sua capacità di indagare aspetti profondi della personalità dei suoi protagonisti, offre uno sguardo intimo su Andrea Bocelli, concentrandosi tanto sulla dimensione pubblica dell'artista quanto su quella privata dell'uomo di famiglia. Il film, prodotto da Mercury Studios in collaborazione con la casa di produzione italiana Fremantle, si è avvalso di una troupe internazionale per garantire qualità e varietà nelle riprese e nelle testimonianze raccolte.

Il documentario si avvale di materiali esclusivi, tra cui filmati d'archivio inediti, brani famosi eseguiti dal vivo e testimonianze di artisti e amici che hanno accompagnato Bocelli nella sua ascesa. L'opera riserva particolare attenzione all'analisi del rapporto tra il successo mondiale e le radici familiari, evidenziando come la forza ispiratrice della famiglia continui a rappresentare un motore fondamentale nella quotidianità del tenore. La prima visione di "Andrea Bocelli - Because I Believe" offre al pubblico italiano non solo uno spaccato della sua straordinaria carriera ma anche un ritratto umano di un uomo dedito alla musica e all'affetto dei suoi cari.