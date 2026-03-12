Cinesorriso Imperia, la prima edizione del festival cinematografico dedicato alla commedia e all’umorismo, prende il via stasera al Teatro Cavour con un prestigioso Premio alla Carriera assegnato ad Angela Finocchiaro. L’evento, che si protrarrà fino al 14 marzo, pone al centro il cinema come strumento di racconto del nostro tempo, intrecciando la settima arte con i nuovi linguaggi e i media contemporanei.

La direzione artistica del festival è frutto della collaborazione tra la sezione Cinema, curata da Claudio Napoli, e la sezione New Media, affidata al performer e reporter Alessandro Arcodia.

Cinesorriso Imperia si presenta come un debutto significativo, celebrando la commedia attraverso la voce di interpreti e autori di rilievo nel panorama italiano, capaci di rappresentare l’evoluzione del genere con stili diversi.

Il festival prevede un ricco programma di proiezioni e incontri con i protagonisti del settore, rivolto a un pubblico ampio e trasversale. Particolare attenzione è dedicata ai linguaggi digitali e alle nuove generazioni, con la sezione New Media concepita come uno spazio di dialogo tra la tradizione cinematografica e le forme espressive più innovative.

Programmi in primo piano e talk dedicati

Tra gli appuntamenti più attesi di Cinesorriso Imperia spicca un talk curato dalla giornalista e presidente dei David di Donatello, Piera Detassis.

L’incontro vedrà protagonisti i premiati Matilde Gioli e Paolo Calabresi, offrendo al pubblico un momento di approfondimento sui loro percorsi artistici, sul ruolo della commedia nel narrare il presente e sull’evoluzione dei linguaggi cinematografici e umoristici.

Il contesto territoriale e l’origine del festival

Il festival, in programma dal 12 al 14 marzo 2026 al Teatro Cavour di Imperia, affonda le sue radici nell’esperienza quasi ottantennale dell’Associazione Salone Internazionale Umorismo. L’evento si propone come un contenitore culturale innovativo, unendo cinema, cultura e spettacolo attraverso proiezioni, retrospettive, incontri, masterclass, eventi dal vivo, un concorso e riconoscimenti alla carriera.

Cinesorriso Imperia rilancia la storica rassegna dedicata al cinema umoristico che animava la Riviera tra gli anni Cinquanta e Sessanta, valorizzando il Teatro Cavour, recentemente riqualificato con tecnologie moderne, e rafforzando l’identità di Imperia come polo culturale dinamico e accogliente.

La direzione artistica di Claudio Napoli, artista multimediale e regista noto per la vittoria ai David di Donatello 2006 per gli effetti visivi in *Romanzo Criminale* e per le sue collaborazioni con registi del calibro di Giuseppe Tornatore e Nanni Moretti, si integra con la guida della sezione New Media da parte di Alessandro Arcodia, attore, autore e videomaker ligure, volto televisivo e creatore di format per Rai3 e La7.

Il festival si configura quindi come un progetto culturale ambizioso, volto a dialogare con il presente e il futuro del cinema, integrando le nuove tecnologie, potenziando il tessuto culturale locale e offrendo un palcoscenico privilegiato per la riflessione e l’intrattenimento.