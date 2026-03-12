È stato lanciato il nuovo sito istituzionale del Centro di ricerca Gianfranco Ferré, una piattaforma digitale interamente rinnovata dedicata alla valorizzazione del patrimonio creativo lasciato dallo stilista. La presentazione è avvenuta il 12 marzo 2026, con l'obiettivo di rendere ancora più accessibili a studiosi, appassionati di moda e pubblico l'archivio e la ricerca sul contributo di Ferré alla storia del costume e del fashion design internazionale.

La nuova piattaforma digitale offre percorsi tematici, dettagli sulle attività di ricerca, una ricca documentazione visiva e testuale sulle collezioni, i progetti e le collaborazioni del Centro.

L'annuncio sottolinea come il sito rappresenti un passo avanti nell’impegno di diffusione culturale, mirando a rendere più fruibili i numerosi materiali e documenti a disposizione e favorendo lo scambio tra studiosi, professionisti e pubblico generale.

Missione e attività del Centro di ricerca Gianfranco Ferré

Il Centro di ricerca Gianfranco Ferré, con sede a Milano, si propone come punto di riferimento internazionale per lo studio, la conservazione e la valorizzazione dell'opera dello stilista, riconosciuto per il suo linguaggio progettuale e l'approccio innovativo alla moda, intesa come intersezione tra architettura, arte e sartorialità. Il nuovo sito digitale intende fornire risorse aggiornate sugli sviluppi della ricerca, sulle iniziative culturali e accademiche, oltre alla catalogazione e divulgazione delle collezioni personali, dei bozzetti e degli archivi originali lasciati da Ferré.

All'interno della piattaforma sono disponibili approfondimenti su singoli temi, informazioni su mostre organizzate, progetti sperimentali e una newsletter dedicata agli aggiornamenti sull’attività della fondazione. La Fondazione Gianfranco Ferré gestisce inoltre numerosi progetti didattici in collaborazione con università, istituzioni museali e partner culturali, rafforzando il ruolo del Centro come ponte tra la memoria storica del brand e le nuove generazioni di creativi.

La Fondazione Gianfranco Ferré: storia e valore

La Fondazione Gianfranco Ferré è stata istituita nel 2008, pochi mesi dopo la scomparsa dello stilista, con la missione di custodire l'archivio e diffondere il pensiero progettuale e la visione etica di Ferré.

Oltre ad archiviare oltre centomila documenti, schizzi, fotografie, capi iconici e materiali multimediali, la fondazione promuove attivamente attività educative, mostre e workshop internazionali.

Il Centro di ricerca rappresenta una delle principali risorse a livello europeo per la storia della moda e della cultura del progetto. La nuova piattaforma valorizza anche i temi della sostenibilità e dell’approccio etico nel fashion design, elementi che caratterizzano fortemente l'eredità dello stilista. L'attività del Centro e della Fondazione ha portato negli anni a significative collaborazioni con istituzioni quali il Politecnico di Milano, le principali scuole di moda italiane e diversi musei internazionali.