Artemisia Gentileschi, figura di spicco del Seicento, è al centro di una rinnovata attenzione culturale. Nata a Roma nel 1593, la pittrice si è affermata già in vita, e oggi il suo valore artistico e di mercato continua a crescere, confermando il suo ruolo di pioniera nel panorama artistico europeo.

Un autoritratto da record e un’acquisizione museale

Un recente evento ha segnato un nuovo primato per l'artista: il suo "Autoritratto come Santa Caterina d’Alessandria" è stato battuto all'asta a New York per 5,7 milioni di dollari. Questo risultato eccezionale, che ha raddoppiato le stime iniziali, supera il precedente record di 5,25 milioni di dollari stabilito nel 2019 per "Lucrezia".

L'opera, considerata il primo dei soli cinque autoritratti noti di Artemisia, fu realizzata a Firenze quando l'artista aveva poco più di vent'anni.

Parallelamente, la National Gallery of Art di Washington ha arricchito il suo patrimonio acquisendo "Maria Maddalena in estasi". Questo acquisto sottolinea il crescente riconoscimento globale di Gentileschi da parte delle istituzioni museali più prestigiose, ampliando significativamente la sua presenza nella pittura barocca italiana.

Una monografia completa su Artemisia Gentileschi

A supporto di questa riscoperta, è stato pubblicato il volume Artemisia, edito da Scripta Maneant e curato da Asia Graziano. Questa monografia si propone come lo studio più completo dedicato alla pittrice, presentando "capolavori ritrovati, opere inedite e immagini esclusive".

Il libro esplora non solo l'opera di Gentileschi, ma anche il suo vissuto e il contesto culturale in cui operò.

La pubblicazione approfondisce le sue frequentazioni in città come Roma, Firenze, Venezia, Londra e Napoli, le committenze internazionali e, in particolare, la sua corrispondenza. Le lettere rivelano Artemisia come una "donna volitiva, astuta e abile imprenditrice di sé stessa", capace di imporsi in un ambiente artistico dominato dagli uomini. L'appendice dedicata alla corrispondenza con Galileo Galilei e i suoi committenti offre ulteriori spunti sulla sua personalità e sul suo network.

Il riconoscimento critico di una figura centrale del Barocco

Il nuovo record d'asta e l'acquisizione museale si inseriscono in un più ampio processo di valorizzazione critica di Artemisia Gentileschi.

L'artista è ormai universalmente riconosciuta come una figura centrale del Barocco e una delle protagoniste della pittura europea del Seicento. La monografia Scripta Maneant contribuisce a completare questo ritratto, evidenziando la sua rete culturale, il suo ruolo di imprenditrice e la sua capacità di affermarsi professionalmente.

Con un'attenzione che spazia dai mercati internazionali dell'arte alle pubblicazioni accademiche, Artemisia Gentileschi continua a essere oggetto di studio e ammirazione, consolidando la sua posizione come prima artista donna di successo nella storia dell'arte europea.