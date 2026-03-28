Il quartiere Bagnoli di Napoli è protagonista di una nuova iniziativa di riqualificazione urbana: il bando "Coloriamo Bagnoli". L'obiettivo è realizzare un murale ideato dagli studenti delle scuole locali. Annunciato il 28 marzo 2026, il progetto invita studenti e scuole a presentare entro il 6 maggio proposte artistiche per abbellire un muro nell'area occidentale.

L'iniziativa stimola creatività e appartenenza civica tra i giovani. Il disegno vincitore diventerà un grande murale, realizzato sotto la supervisione di artisti. Il progetto rafforza il legame tra popolazione e spazio urbano, rendendo gli studenti protagonisti del cambiamento del quartiere.

L'opera, prevista entro giugno, arricchirà Bagnoli con una nuova espressione di street art ideata dai più giovani.

Valorizzazione urbana e coinvolgimento delle scuole

Il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole di Bagnoli è un innovativo intervento, focalizzato su creatività, partecipazione e coesione sociale. Si inserisce in un più ampio contesto di iniziative per il miglioramento del quartiere, spesso oggetto di rigenerazione urbanistica a Napoli. Le scuole saranno protagoniste di un percorso creativo che culminerà nella selezione della proposta più rappresentativa, destinata a lasciare un segno concreto e visibile nel contesto urbano.

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 6 maggio.

Una giuria valuterà le proposte e decreterà il vincitore. La fusione tra arte, educazione e spazio pubblico sensibilizza i giovani all'identità e alla cura degli spazi collettivi.

Bagnoli e la street art: una nuova stagione di creatività

Bagnoli è un quartiere storicamente legato a processi di trasformazione urbana, avendo ospitato per decenni l'impianto siderurgico dell'Italsider, oggi simbolo della riqualificazione partenopea. Negli ultimi anni, ha avviato percorsi di rigenerazione, includendo l'arte urbana: dal recupero di aree dismesse all'organizzazione di eventi culturali. La zona punta su creatività e innovazione come strategie di rilancio. Il nuovo murale simbolizzerà la capacità di riscatto e rigenerazione collettiva, testimoniando il ruolo delle giovani generazioni nella sua trasformazione.