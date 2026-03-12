La Fondazione Morra Greco ha inaugurato a Palazzo Caracciolo di Avellino, Napoli, due mostre itineranti per la terza edizione dell’EDI Global Forum, in programma dal 18 al 20 marzo 2026 con il sostegno della Regione Campania. Le esposizioni, “Il sole come un gatto” di Diego Perrone e “emoZone” di Manfred Pernice, sono visitabili gratuitamente fino al 4 luglio, dal giovedì al sabato.

Le mostre: Diego Perrone e Manfred Pernice

“Il sole come un gatto” di Diego Perrone (Asti, 1970) esplora un immaginario che intreccia il mondo animale, rurale e popolare, facendo dialogare la tradizione storico-artistica e contadina italiana con icone della cultura contemporanea.

Il percorso si articola attraverso linguaggi diversi, dalla fotografia alla scultura, installazione ambientale, sonora e immagini in movimento. “emoZone”, la prima mostra istituzionale in Italia di Manfred Pernice (Hildesheim, 1963), presenta una selezione di opere dalla collezione della Fondazione, con un nuovo progetto site-specific al terzo piano, concepito in relazione all’architettura militare di Castel Sant’Elmo.

La curatrice Giulia Pollicita sottolinea come nella poetica di Perrone si lavori “sull’istante, sulla percezione e sulla possibilità di trasformare un evento minimo, una caduta, un riflesso di luce, in esperienza poetica”. Pernice, invece, “parte dall’infrastruttura, dagli elementi che regolano e organizzano i nostri movimenti nello spazio”.

Maurizio Morra Greco, presidente della Fondazione, evidenzia la convinzione che “in un momento storico segnato da una continua trasformazione delle immagini e dei sistemi di comunicazione, sia fondamentale offrire al pubblico strumenti critici e occasioni di esperienza diretta dell’arte”. L’obiettivo è “continuare a costruire uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, in cui la produzione culturale possa contribuire in modo concreto al dibattito contemporaneo e allo sviluppo del territorio”.

Il contesto del Forum e la sua evoluzione

L’EDI Global Forum è una piattaforma internazionale dedicata all’innovazione nell’educazione museale, ideata e promossa dalla Fondazione Morra Greco con il contributo della Regione Campania.

Giunto nel 2026 alla sua terza edizione, si svolgerà a Napoli dal 18 al 20 marzo, includendo dibattiti, tavole rotonde, workshop, mostre, performance e pratiche sperimentali di partecipazione, con l’intento di favorire lo scambio di metodologie educative innovative su scala globale.

La precedente edizione del Forum ha registrato quasi quattrocento partecipanti, rappresentanti di centonovantatré organizzazioni provenienti da trenta Paesi, dimostrando l’ampiezza e l’impatto internazionale dell’evento. Il programma della terza edizione conferma il carattere multidisciplinare e partecipativo del forum, integrando momenti espositivi con attività educative e formative.

La Fondazione Morra Greco: vocazione educativa

La Fondazione Morra Greco nasce con un forte orientamento alla ricerca educativa e alla mediazione culturale. Oltre a promuovere il Forum, ha attivato un dipartimento di Education dedicato alla progettazione di percorsi condivisi tra arte, pubblico e territorio. Il progetto EDI, lanciato nel 2022, ha creato una rete internazionale di confronto tra educatori e musei, con il Forum come momento centrale.

Il Forum è caratterizzato da una filosofia partecipativa, che coinvolge esperti da musei, università e istituzioni affini attraverso format articolati e sinergici, dalle lectio magistralis ai progetti site-specific. Queste modalità connettono arte, scienza e società, nella consapevolezza che il museo possa diventare “una casa dei sensi e una dimora per le intelligenze plurali”.

Entrambe le mostre, “Il sole come un gatto” e “emoZone”, riflettono queste direttrici: l’esperienza poetica e sensoriale della percezione in Perrone, e l’attenzione all’ambiente costruito e alla relazione spaziale in Pernice. Questi temi rispecchiano le linee guida del Forum per ripensare l’educazione museale in chiave contemporanea e inclusiva.