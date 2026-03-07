Durante la finale del San Marino Song Contest, svoltasi la sera del 6 marzo 2026, Elettra Lamborghini ha fatto un annuncio televisivo che anticipa un ritorno importante per la prossima stagione. La cantante ha rivelato: “Ti dico una cosa che ancora non si sa, farò Canzonissima (la storica competizione canora televisiva) su Rai 1 con Milly Carlucci”. Contestualmente, ha svelato che sarà anche conduttrice su Rai 2 in un nuovo programma, The Unknown, un inedito adventure game.

Il ritorno di Canzonissima

La notizia si inserisce nel contesto del rilancio di «Canzonissima», celebre show trasmesso tra il 1956 e il 1975 per dodici edizioni.

Il ritorno era stato già annunciato da Milly Carlucci per la primavera, con una partenza indicativamente verso fine marzo, sebbene senza una data ufficiale. La conduzione era stata confermata alla stessa Carlucci.

La rinascita di «Canzonissima» era stata anticipata il 16 febbraio 2026, quando Milly Carlucci pubblicò su Instagram un'immagine con il logo del programma, introducendo il comeback dello storico show su Rai 1 previsto in primavera. Nell'immagine si leggeva semplicemente “Prossimamente su Rai 1”, e si prospettava una formula con gara musicale, sketch e comicità, prevedendo una giuria composta da artisti di rilievo del panorama musicale attuale. La conduzione era già stata assegnata alla stessa Carlucci.

Nuovi progetti televisivi

L’annuncio di Elettra Lamborghini segna l’ingresso di un volto pop contemporaneo nel cast di «Canzonissima», rafforzando l’unione tra evocazione del passato e attrattiva per il pubblico attuale. Allo stesso tempo, l’artista apre una nuova finestra sulla sua carriera televisiva, assumendo il ruolo di conduttrice su Rai 2 per il format The Unknown, un game show avventuroso che promuove dinamiche competitive e scenari inediti.

Nel complesso, l’operazione mediatica rafforza la centralità della figura di Elettra Lamborghini nel panorama televisivo del 2026, proiettandola da ospite musicale a protagonista in vari contesti sul servizio pubblico.